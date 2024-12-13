Köpek Gibi Çalışıp Kraliçe Gibi Yaşamak Mümkün mü? "Keşke Seda Sayan Okusa" Dedirtecek Yanıtlar
Köpek Gibi Çalışıp Kraliçe Gibi Yaşamak Mümkün mü? "Keşke Seda Sayan Okusa" Dedirtecek Yanıtlar
Aradan yıllar geçse de unutulmayacak magazin olaylarından birisi de Seda Sayan'ın Erol Köse'ye canlı yayında yargı dağıtması olmuştu. Hakaretleri, ifşaatları bir bir sıralayan Kadırgalı'nın o sözleri hâlâ hafızalarımızda. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin sosyal medya goygoylarına konu olan o sözler tabii yine hatırlatıldı.
X'te '@eceozugur_' isimli kullanıcı Sayan'ın 'Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan kadınım' sözlerini paylaştı ve kullanıcılardan 'Keşke Seda Sayan okusa' dedirtecek yanıtlar geldi.
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Seda Sayan'ın Erol Köse'ye yıllar önce canlı yayında yaptığı o atarı o gideri unutmak ne mümkün! Ağzını açıp gözünü yumayan Kadırgalı'nın o sözleri yıllar geçse de hafızalarımızdaki yerini koruyor. Seda Sayan'ın dakikalarca süren yargı dağıtımı hâlâ sosyal medya goygoylarına konu oluyor.
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'@eceozugur_' isimli X kullanıcısı Seda Sayan'ın o anlarda söylediği "Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan kadınım" sözünü paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarından "Keşke Seda Sayan okusa" dedirtecek yanıtlar geldi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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