Köpek Gibi Çalışıp Kraliçe Gibi Yaşamak Mümkün mü? "Keşke Seda Sayan Okusa" Dedirtecek Yanıtlar

Aradan yıllar geçse de unutulmayacak magazin olaylarından birisi de Seda Sayan'ın Erol Köse'ye canlı yayında yargı dağıtması olmuştu. Hakaretleri, ifşaatları bir bir sıralayan Kadırgalı'nın o sözleri hâlâ hafızalarımızda. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin sosyal medya goygoylarına konu olan o sözler tabii yine hatırlatıldı.

X'te '@eceozugur_' isimli kullanıcı Sayan'ın 'Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan kadınım' sözlerini paylaştı ve kullanıcılardan 'Keşke Seda Sayan okusa' dedirtecek yanıtlar geldi.