Bu Ünlü İsimlerden Hangisinin Daha Yaşlı Olduğunu Bulabilecek misin?
Bu Ünlü İsimlerden Hangisinin Daha Yaşlı Olduğunu Bulabilecek misin?
Bu eğlenceli testimizde sizi yaşı daha büyük olan ünlüleri bulmaya davet ediyoruz. Çağ atlayan estetik uygulamaları ve gelişen teknolojiyle birlikte yaş artık gerçekten sadece bir rakamdan ibaret oldu. Bazı ünlüler Benjamin Button gibi yaş aldıkça gençleşirken bazıları ise adeta zamanı durdurmuş gibi.
Sizce bu ünlülerden hangisi daha yaşlı? Endişelenmeyin! Üç doğru bir yanlışı götürmüyor ama bazı soruların sizi zorlayacağından eminiz.
Hadi o zaman testimize başlayalımmm!!🚀
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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