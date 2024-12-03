Tarihte İlkler Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Tarihte İlkler Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Eğer genel kültürünüzü test etmek isterseniz, size harika bir testimiz var. Tarihte yaşanmış ilk olayları, ilk kez yapılan icatları ve daha birçok ilki içeren bir genel kültür testi hazırladık. Bu test, tarihle ilgili bilgilerinizi tazelemeniz ve belki de daha önce hiç duymadığınız bilgileri öğrenmeniz için harika bir fırsat.
Tarihte ilkler genel kültür testinde başarılı olabilecek misin?
Haydi testeee!
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1. Dünyanın ilk yazılı anayasası hangisidir?
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2. Dünyada ilk kez matbaanın kullanıldığı ülke hangisidir?
3. İlk Olimpiyat oyunları hangi yıl yapılmıştır?
4. Türkiye'nin ilk kadın pilotu kimdir?
5. İlk Türk devletinin kurucusu kimdir?
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6. İlk kadın şair kimdir?
7. Türkiye'deki ilk üniversite hangisidir?
8. İlk kez kadınlara oy hakkı veren ülke hangisidir?
9. İlk defa matbaanın Avrupa'ya getirilmesi ve kullanılmasını sağlayan kişi kimdir?
10. Türkiye'nin ilk kadın şairi kimdir?
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11. Türkiye'nin ilk milli para birimi olan "kuruş" hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?
12. Dünyada ilk defa televizyon yayını hangi ülke tarafından yapılmıştır?
13. Türkiye'nin ilk modern tiyatro eseri hangisidir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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