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Osmanlı Tarihi Genel Kültür Testinde Sadece Osmanlı Torunları Başarılı Olacak!

Osmanlı Tarihi Genel Kültür Testinde Sadece Osmanlı Torunları Başarılı Olacak!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.11.2024 - 16:01

Bu test, Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinden en zorlu zamanlarına, hükümdarlarından saray yaşamına, savaşlarından barış anlaşmalarına kadar geniş bir yelpazede soruları içeriyor. Eğer tarih kitaplarını karıştırmaktan, belgeseller izlemekten keyif alıyorsanız, bu testte başarılı olma ihtimaliniz yüksek.

Osmanlı torunlarının full çekeceği o test!

Haydiiii!

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1. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin başlıca amacı nedir?

1. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin başlıca amacı nedir?

2. Osmanlı'da "İçki yasağı" hangi padişah tarafından getirilmiştir?

2. Osmanlı'da "İçki yasağı" hangi padişah tarafından getirilmiştir?

3. Osmanlı Devleti'nde, "Sadrazam" unvanı kimin için kullanılırdı?

3. Osmanlı Devleti'nde, "Sadrazam" unvanı kimin için kullanılırdı?

4. Osmanlı'da "Müslüman olmayan halk" hangi sistemle yönetilmiştir?

4. Osmanlı'da "Müslüman olmayan halk" hangi sistemle yönetilmiştir?

5. Osmanlı'da "Kapıkulu" askerleri hangi sınıfa dahil edilirdi?

5. Osmanlı'da "Kapıkulu" askerleri hangi sınıfa dahil edilirdi?
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6. Osmanlı Devleti'ni sona erdiren anlaşma hangisidir?

6. Osmanlı Devleti'ni sona erdiren anlaşma hangisidir?

7. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin oğlu kimdir?

7. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin oğlu kimdir?

8. Osmanlı Devleti’nin ilk defa Avrupa'da toprak kazandığı savaş hangisidir?

8. Osmanlı Devleti’nin ilk defa Avrupa'da toprak kazandığı savaş hangisidir?

9. Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı kimdir?

9. Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı kimdir?

10. Hürrem Sultan, aslen hangi milliyete mensuptur?

10. Hürrem Sultan, aslen hangi milliyete mensuptur?
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11. Osmanlı'da "Tanzimat Fermanı" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

11. Osmanlı'da "Tanzimat Fermanı" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

12. Osmanlı'da "Yavuz Sultan Selim" hangi unvanı almıştır?

12. Osmanlı'da "Yavuz Sultan Selim" hangi unvanı almıştır?

13. Osmanlı Devleti'nde "pençik" sistemi ve Yeniçeri Ocağı'nın temelini atan padişah kimdir?

13. Osmanlı Devleti'nde "pençik" sistemi ve Yeniçeri Ocağı'nın temelini atan padişah kimdir?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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