Bu Eser-Yazar Eşleşmelerinden Full Çekebilecek misin?
Bu Eser-Yazar Eşleşmelerinden Full Çekebilecek misin?
Dünya üzerindeki sayısız kitaplar, birbirinden değerli yazarların kaleminden çıkarak hayat buluyor. Her biri, okuyucularını farklı bir dünyaya, farklı bir hikayeye davet ediyor. Bu büyülü dünyalarda kaybolurken, her birimiz kendimize yeni bir kahraman yaratıyoruz. Bu kahramanlar, bazen bir aşkın peşinde koşan bir genç kız, bazen de dünyayı kurtarmaya çalışan bir süper kahraman olabiliyor.
Bu eser-yazar eşleştirmelerinde full çekebilecek misin?
Haydiiiii!
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1. "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı eserin yazarı kimdir?
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2. "Tutunamayanlar" adlı eseri kim yazmıştır?
3. "Savaş ve Barış" adlı eseri kim yazmıştır?
4. "Çalıkuşu" adlı eserin yazarı kimdir?
5. "Küçük Prens" adlı eseri kim yazmıştır?
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6. "Kırmızı Pazartesi" adlı eserin yazarı kimdir?
7. "Don Kişot" adlı eserin yazarı kimdir?
8. "Eylül" adlı eserin yazarı kimdir?
9. "Fahrenheit 451" adlı eserin yazarı kimdir?
10. "Aylak Adam" adlı eserin yazarı kimdir?
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11. "Suç ve Ceza" adlı eserin yazarı kimdir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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