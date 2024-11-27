Ayrılık Acısı Çekerken Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Ayrılık Acısı Çekerken Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Bir ilişkiye başlarkenki heyecanımız ve ilişkinin başındaki heyecanımız her zaman taze kalmayabilir. İlişimizi artık bitirmemiz gerektiğini hayat bize acı bir şekilde öğretebilir. Sonrasında kalan yalnızlık belki de alışkanlık, içimizde boşluk hissi veya acı bırakabilir. Herkesin aşk acısını yaşama şekli de oldukça farklıdır. Belki bazen kendi içimizde sessizce hallederiz, bazen ise yüksek sesle herkesin bilmesini isteriz.
Ayrılık acısı çekerken hangi hayvana dönüşüyorsun?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Ayrılık sonrası en çok nasıl hissedersin?
4. Ayrıldığında en çok neye ihtiyaç duyarsın?
5. Ayrılığın hemen ardından ilk yaptığın şey nedir?
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6. Sence ayrılık acısı ne kadar sürer?
7. Bir ilişki sonrası en çok neyi özlersin?
8. Peki ayrılık acını insanlarla paylaşır mısın?
9. Ayrılık yaşarken en çok neye üzülüyorsun?
10. Son olarak çok kez ayrılık acısı yaşadın mı?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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