Bilinçaltındaki Hangi Duyguya Karşı Koyamıyorsun?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Bilinçaltındaki Hangi Duyguya Karşı Koyamıyorsun?
Ne kadar istesek de engel olmadığımız duygular bizi hata yapmaya sürükleyebilir. Bilinçaltımız hem karmaşık hem de zorlu bir yapıya sahiptir. Bu da aslında yapmak isteyip yapamadığımız çoğu şeyi oraya itmemize neden olabilir. Bilinçaltındaki hangi duyguya engel olamıyorsun? Karşı koyamadığın o duygu seni farklı biri yapıyor mu?
Bilinçaltındaki hangi duyguya karşı koyamıyorsun?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın sana çok iyi bir haber verdiğinde, sen nasıl hissediyorsun?
4. Birini çok beğendiğinde, ona açılmak ne kadar kolay?
5. Bir arkadaşın seni kıskanırken nasıl hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birinin seni yetersiz hissettirmesi seni nasıl etkiler?
7. Hayatta en çok neyi kıskanırsın?
8. Kendi önüne engelleri sen mi koyuyorsun?
9. Eğlenceli bir geceye davet aldığında, nasıl tepki veriyorsun?
10. Son olarak duygularını görmezden gelen biri misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tutku
Kıskançlık
Eğlence
Sevgi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın