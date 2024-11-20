Fahriye Evcen'in Oyunculuğu Puanlıyoruz!
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Fahriye Evcen'in Oyunculuğu Puanlıyoruz!
Güzel ve başarılı bütün işlerin ardında büyük ve emek veren bir ekip var. Herkesin emeğine sonsuz teşekkür ederek söze başlıyoruz. Bazı oyuncuların oynadığı dizilerde tam anlamıyla karakteri yansıtması bize ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterebilir. Ama bazı projelerde ise bu performans beklendiği gibi gerçekleşmeyebilir. Bugün Fahriye Evcen'in yer aldığı projeleri değerlendireceğiz ve oyunculuk performansını size soracağız!
Buyurun ankete;👇
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1. Cennet (1=en düşük 5= en yüksek)
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2. Aşk Tutulması
3. Evim Sensin
4. Aşk Sana Benzer
5. Sonsuz Aşk
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6. Yaprak Dökümü
7. Yalancı Bahar
8. Veda
9. Çalıkuşu
10. Kurt Seyit ve Şura
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11. Ölene Kadar
12. Alparslan: Büyük Selçuklu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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