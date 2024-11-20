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Fahriye Evcen'in Oyunculuğu Puanlıyoruz!

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Fahriye Evcen'in Oyunculuğu Puanlıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
20.11.2024 - 10:10

Güzel ve başarılı bütün işlerin ardında büyük ve emek veren bir ekip var. Herkesin emeğine sonsuz teşekkür ederek söze başlıyoruz. Bazı oyuncuların oynadığı dizilerde tam anlamıyla karakteri yansıtması bize ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterebilir. Ama bazı projelerde ise bu performans beklendiği gibi gerçekleşmeyebilir. Bugün Fahriye Evcen'in yer aldığı projeleri değerlendireceğiz ve oyunculuk performansını size soracağız!

Buyurun ankete;👇

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1. Cennet (1=en düşük 5= en yüksek)

1. Cennet (1=en düşük 5= en yüksek)

2. Aşk Tutulması

3. Evim Sensin

3. Evim Sensin

4. Aşk Sana Benzer

4. Aşk Sana Benzer

5. Sonsuz Aşk

5. Sonsuz Aşk
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6. Yaprak Dökümü

6. Yaprak Dökümü

7. Yalancı Bahar

7. Yalancı Bahar

8. Veda

8. Veda

9. Çalıkuşu

9. Çalıkuşu

10. Kurt Seyit ve Şura

10. Kurt Seyit ve Şura
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11. Ölene Kadar

11. Ölene Kadar

12. Alparslan: Büyük Selçuklu

12. Alparslan: Büyük Selçuklu

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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