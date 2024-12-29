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Yıllardır Hayalini Kurduğun “Glass Skin”e Kavuşmak İçin 11 Yol

etiket Yıllardır Hayalini Kurduğun “Glass Skin”e Kavuşmak İçin 11 Yol

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 18:01

Cildinin ay gibi parladığı pürüzsüz bir hale kavuşmasını istiyor musun? O zaman “glass skin” rutinimize bir göz atmanı öneririz. Buradaki öneriler ile hayalini kurduğun o neme doymuş parlak cilde kavuşabilirsin!

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1. Cildi derinlemesine temizleyin!

Temizlenmemiş bir cilt ile pürüzsüz bir görünüm elde edemeyeceğinizi zaten biliyorsunuzdur. Ciltte biriken makyaj, kir ve yağ ile cildin pürüzsüz görünmesi sağlanamaz. Bu nedenle yağ bazlı temizleyici ile başlayıp sonrasında temizleyici ile derinlemesine bir temizlik sağlayabilirsiniz.

2. Cildi nemlendirmeyi ihmal etmeyin!

Çoğu kişi cildini temizliyor ancak nemlendirme adımını atlıyor. Aslında bu rutinde nemlendirme adımı temizleme kadar önemli bir kısmı oluşturuyor. Glass skin görünümü için boool booool nemlendirme yapmalısınız. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, cildinize uygun nemlendiriciyi bulmak olacak.

3. Haftada 1-2 kez peeling yapın!

Cildi temizlerken ve nemlendirirken bir yandan arındırmayı da ihmal etmemek gerekiyor. Cildinizin hassaslığına göre haftada 1-2 kez uygulayacağınız peeling ile cildiniz ölü derilerden arınacaktır. Tıpkı nemlendiricide olduğu gibi peeling ürünü seçerken de cildinizin yapısını göz önünde bulundurmalısınız.

4. Güneş koruyucuyu atlamayın!

“Havalar soğudu, artık güneş kremine gerek yok” diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü UV ışınlarından korunmak, cildin parlak ve sağlıklı görünmesi için ilk şartlardan biridir. 30 SPF güneş kremi kullanın ve gün içinde güneş kremini tazeleyin.

5. Düzenli olarak cilt maskesi yapın!

Cilt bakımı yapmaya üşenenler için bir kurtarıcı olan yüz maskeleri, aslında nemlendirici ve aydınlatıcı özelliğiyle sandığımızdan çok daha faydalı. Jel veya kağıt maskeler ile cilt bakım rutininize ekstra güç katabilirsiniz.

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6. Beslenmenize dikkat edin!

Yalnızca cilt bakımı yaparak glass skin’e ulaşmanız mümkün değil. Eğer gerçekten parıl parıl parlayan ve pürüzsüz bir cilt istiyorsanız beslenmenize dikkat etmelisiniz. Antioksidan açısından zengin olan meyve sebzeler cildinize çok iyi gelecektir.

7. Yüz masajını rutinize ekleyin!

Yüzünüzdeki kan dolaşımını artırmak için yüz masajı kadar etkili bir şey yok. Cilde doğal bir parlaklık kazandırmak için yüz masajını rutine eklemek gerekiyor. Gua sha taşı veya roller kullanmak size çok iyi gelecek.

8. Cilt bariyerinizi güçlendirin!

Cilt bariyerini güçlendirmek, nem kaybını önleyerek cildin daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. Peki cilt bariyerini nasıl güçlendireceğiz? Seramik ve kolajen içerikli ürünler kullanarak cilt bariyerini güçlendirmek mümkün oluyor.

9. Düzenli olarak buhar banyosu yapın!

9. Düzenli olarak buhar banyosu yapın!

Gözeneklerinizi açmak ve cilt bakım ürünlerinin emilimini artırmak için buhar banyosu en doğru seçim olacaktır. Eğer imkanınız varsa haftada bir kez buhar banyosu yapın. Böylece cildiniz tazelenir, çok daha temiz bir görünüm elde edersiniz.

10. Tonik kullanın!

Cilt bakımı yaptıktan sonra süreci tamamlamak için tonik kullanmak gerekiyor. Çünkü cildin pH dengesini düzenlemede toniğin etkisi vardır. Nemsiz bir cildiniz varsa hyaluronik asit içerikli bir tonik tercih edebilirsiniz. Eğer yağlı bir cildiniz varsa da gözenek sıkılaştırıcı tonik daha iyi olacaktır.

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11. Sabırlı olun!

Glass skin’e giden yolda bunu bir günde başaramayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Güzelliğine hayran kaldığınız hiçbir cilt, kısa süreli bir bakımla gerçekleşmiyor. Bu nedenle bu yolda sabırlı olmalı, düzeni bozmadan istikrarlı bir şekilde bakımları yapmalısınız. Sonunda mutlu olacaksınız!

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Radlands
Radlands
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