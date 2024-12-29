Yıllardır Hayalini Kurduğun “Glass Skin”e Kavuşmak İçin 11 Yol
Yıllardır Hayalini Kurduğun “Glass Skin”e Kavuşmak İçin 11 Yol
Cildinin ay gibi parladığı pürüzsüz bir hale kavuşmasını istiyor musun? O zaman “glass skin” rutinimize bir göz atmanı öneririz. Buradaki öneriler ile hayalini kurduğun o neme doymuş parlak cilde kavuşabilirsin!
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1. Cildi derinlemesine temizleyin!
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2. Cildi nemlendirmeyi ihmal etmeyin!
3. Haftada 1-2 kez peeling yapın!
4. Güneş koruyucuyu atlamayın!
5. Düzenli olarak cilt maskesi yapın!
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6. Beslenmenize dikkat edin!
7. Yüz masajını rutinize ekleyin!
8. Cilt bariyerinizi güçlendirin!
9. Düzenli olarak buhar banyosu yapın!
10. Tonik kullanın!
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11. Sabırlı olun!
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