Yıllardır Hayalini Kurduğun “Glass Skin”e Kavuşmak İçin 11 Yol

Temizlenmemiş bir cilt ile pürüzsüz bir görünüm elde edemeyeceğinizi zaten biliyorsunuzdur. Ciltte biriken makyaj, kir ve yağ ile cildin pürüzsüz görünmesi sağlanamaz. Bu nedenle yağ bazlı temizleyici ile başlayıp sonrasında temizleyici ile derinlemesine bir temizlik sağlayabilirsiniz.