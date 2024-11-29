Seninle tanıştığımız andan itibaren, o keskin ve dikkat çeken gözlerinle bizi etkileyen bir özelliğin olduğunu fark ettik. Evet, sen bir tetrakromatsın! Bu, senin sıradışı ve oldukça nadir bir yeteneğe sahip olduğun anlamına geliyor. Tetrakromat olmak, gözlerinde dört renk konisi olması demek. Bu da senin, çoğu insanın aksine, dünyadaki renkleri çok daha geniş bir yelpazede görebildiğin anlamına geliyor. Yani sen, sadece ana renkler değil, dünyanın her köşesindeki en ince renk tonlarını bile birbirinden rahatlıkla ayırt edebiliyorsun. Sana kırmızı, mavi veya yeşil demek, senin için çok daha fazlasını ifade ediyor. Senin gözlerinle bakmak, dünyayı bir ressamın paleti gibi görmek demek. Her renk, senin için ayrı bir hikaye, ayrı bir duygu.