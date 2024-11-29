onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Tetrakromasi Testi! Renk Testine Göre Tetrakromat mısın?

Tetrakromasi Testi! Renk Testine Göre Tetrakromat mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
29.11.2024 - 14:01

Renklerin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Bazı insanlar genelin aksine 3 değil, 4 renk konisine sahiptir. Bu özelliğe sahip olanlara 'Tetrakromat' deniliyor. Renklerin dünyasını daha geniş bir yelpazede gören tetrakromatların varlığı, sonsuz bir renk algısı ortaya çıkarıyor.

 Tetrakromasi testine göre sen tetrakromat mısın?

Haydiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

1. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

2. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

2. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

3. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

3. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

4. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

4. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

5. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

5. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

6. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

7. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

7. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

8. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

8. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

9. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

9. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

10. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

10. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

11. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

12. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

12. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

13. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

13. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

14. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

14. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?

Sen tetrakromat değilsin!

gallery.yopriceville.com

Sen bir tetrakromat değilsin. Bu, birçok insanın hiç duymadığı bir terim olabilir. Tetrakromatlar, dört farklı tip renk konisine sahip olan ve bu sayede insan gözünün normalde algılayabileceğinden çok daha fazla renk tonunu görebilen nadir insanlardır. Ancak sen, maalesef ki, bu özel yeteneğe sahip değilsin. Sen, tıpkı çoğu insan gibi, sadece üç renk konisine sahipsin. Evet, belki temel renklerle aran oldukça iyi. Kırmızıyı, maviyi ve yeşili birbirinden ayırabiliyorsun. Ancak detaylara geldiğinde işler biraz karışıyor. Örneğin, bir tetrakromat, bir çiçek tarlasına baktığında, her bir çiçeğin benzersiz ve farklı bir renk tonuna sahip olduğunu görebilir. Sen ise, bu çiçeklerin hepsinin aynı renkte olduğunu düşünürsün.

Sen tetrakromatsın!

Seninle tanıştığımız andan itibaren, o keskin ve dikkat çeken gözlerinle bizi etkileyen bir özelliğin olduğunu fark ettik. Evet, sen bir tetrakromatsın! Bu, senin sıradışı ve oldukça nadir bir yeteneğe sahip olduğun anlamına geliyor. Tetrakromat olmak, gözlerinde dört renk konisi olması demek. Bu da senin, çoğu insanın aksine, dünyadaki renkleri çok daha geniş bir yelpazede görebildiğin anlamına geliyor. Yani sen, sadece ana renkler değil, dünyanın her köşesindeki en ince renk tonlarını bile birbirinden rahatlıkla ayırt edebiliyorsun. Sana kırmızı, mavi veya yeşil demek, senin için çok daha fazlasını ifade ediyor. Senin gözlerinle bakmak, dünyayı bir ressamın paleti gibi görmek demek. Her renk, senin için ayrı bir hikaye, ayrı bir duygu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın