Tetrakromasi Testi! Renk Testine Göre Tetrakromat mısın?
Tetrakromasi Testi! Renk Testine Göre Tetrakromat mısın?
Renklerin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Bazı insanlar genelin aksine 3 değil, 4 renk konisine sahiptir. Bu özelliğe sahip olanlara 'Tetrakromat' deniliyor. Renklerin dünyasını daha geniş bir yelpazede gören tetrakromatların varlığı, sonsuz bir renk algısı ortaya çıkarıyor.
Tetrakromasi testine göre sen tetrakromat mısın?
Haydiii!
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1. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
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2. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
3. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
4. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
5. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
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6. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
7. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
8. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
9. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
10. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
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11. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
12. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
13. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
14. Bu görseldeki renklerin hepsi aynı mı?
Sen tetrakromat değilsin!
Sen tetrakromatsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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