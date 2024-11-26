onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Bu Kolay Almanca Kelime Testinde Full Çekebilecek misin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu Kolay Almanca Kelime Testinde Full Çekebilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.11.2024 - 15:01

 Sizin de Almanca'ya karşı bir zaafınız var mı? Eğer cevabınız evetse, bu test tam size göre! Almanca kelime bilginizi ne kadar güvendiğinizi bir testle ölçmeye ne dersiniz? Almanca kelime testi ile kendini sınamaya başlayabilirsin!

Almanca kelime testinde full çekebilecek misin?

Haydiiiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Hund" kelimesi ne anlama gelir?

2. "Apfel" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

3. "Auto" kelimesi hangi nesneyi ifade eder?

4. "Haus" kelimesi neyi ifade eder?

5. "Buch" kelimesi ne anlama gelir?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Lehrer" kelimesi neyi ifade eder?

7. "Stuhl" kelimesi hangi eşya ile ilgilidir?

8. "Vogel" kelimesinin anlamı nedir?

9. "Straße" kelimesi hangi kavramı ifade eder?

10. "Katze" kelimesi neyi ifade eder?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Flughafen" kelimesinin anlamı nedir?

12. "Frühstück" kelimesinin anlamı nedir?

13. "Zug" kelimesi ne anlama gelir?

14. "Kind" kelimesi neyi ifade eder?

15. "Sommer" kelimesinin anlamı nedir?

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın