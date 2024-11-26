Bu Kolay Almanca Kelime Testinde Full Çekebilecek misin?
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Bu Kolay Almanca Kelime Testinde Full Çekebilecek misin?
Sizin de Almanca'ya karşı bir zaafınız var mı? Eğer cevabınız evetse, bu test tam size göre! Almanca kelime bilginizi ne kadar güvendiğinizi bir testle ölçmeye ne dersiniz? Almanca kelime testi ile kendini sınamaya başlayabilirsin!
Almanca kelime testinde full çekebilecek misin?
Haydiiiii!
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1. "Hund" kelimesi ne anlama gelir?
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2. "Apfel" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
3. "Auto" kelimesi hangi nesneyi ifade eder?
4. "Haus" kelimesi neyi ifade eder?
5. "Buch" kelimesi ne anlama gelir?
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6. "Lehrer" kelimesi neyi ifade eder?
7. "Stuhl" kelimesi hangi eşya ile ilgilidir?
8. "Vogel" kelimesinin anlamı nedir?
9. "Straße" kelimesi hangi kavramı ifade eder?
10. "Katze" kelimesi neyi ifade eder?
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11. "Flughafen" kelimesinin anlamı nedir?
12. "Frühstück" kelimesinin anlamı nedir?
13. "Zug" kelimesi ne anlama gelir?
14. "Kind" kelimesi neyi ifade eder?
15. "Sommer" kelimesinin anlamı nedir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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