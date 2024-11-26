Bu Kolay Almanca Kelime Testinde Full Çekebilecek misin?

Sizin de Almanca'ya karşı bir zaafınız var mı? Eğer cevabınız evetse, bu test tam size göre! Almanca kelime bilginizi ne kadar güvendiğinizi bir testle ölçmeye ne dersiniz? Almanca kelime testi ile kendini sınamaya başlayabilirsin!

Almanca kelime testinde full çekebilecek misin?

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