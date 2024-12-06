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Evrenin Mesaj Gönderdiğini Nasıl Anlarız? Sosyal Medya Kullanıcısı Evrenin Mesajlarını Almanın Yolunu Anlattı

Evrenin Mesaj Gönderdiğini Nasıl Anlarız? Sosyal Medya Kullanıcısı Evrenin Mesajlarını Almanın Yolunu Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.12.2024 - 00:13

Çıkmazda olduğumuzu hissettiğimiz zamanlar ya da hayatımızla ilgili kritik bir karar alacağımız dönemlerde bir mucizenin karşımıza çıkmasını isteriz. Alacağımız kararlarla ilgili çevremizden 'belki bir mesaj gelir' umuduyla gözümüzü dört açarız. TikTok'ta '@cherryikigai' isimli kullanıcı 'Evrenden mesajları alabilmek' başlıklı bir gönderi paylaştı. İşte kullanıcıya göre evrenin bize gönderdiği mesajları...

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TikTok'ta '@cherryikigai' isimli kullanıcı "Evrenden mesajları alabilmek" başlıklı bir gönderi oluşturdu. Kullanıcı, evrenin sık sık insanlara mesajlar gönderdiğini ve bu mesajların nasıl fark edileceğini anlattı. İşte kullanıcıya göre evrenin gönderdiği mesajlar:

TikTok'ta '@cherryikigai' isimli kullanıcı "Evrenden mesajları alabilmek" başlıklı bir gönderi oluşturdu. Kullanıcı, evrenin sık sık insanlara mesajlar gönderdiğini ve bu mesajların nasıl fark edileceğini anlattı. İşte kullanıcıya göre evrenin gönderdiği mesajlar:

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Kullanıcılar ise deneyimlerini paylaştı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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