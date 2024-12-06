Evrenin Mesaj Gönderdiğini Nasıl Anlarız? Sosyal Medya Kullanıcısı Evrenin Mesajlarını Almanın Yolunu Anlattı

Çıkmazda olduğumuzu hissettiğimiz zamanlar ya da hayatımızla ilgili kritik bir karar alacağımız dönemlerde bir mucizenin karşımıza çıkmasını isteriz. Alacağımız kararlarla ilgili çevremizden 'belki bir mesaj gelir' umuduyla gözümüzü dört açarız. TikTok'ta '@cherryikigai' isimli kullanıcı 'Evrenden mesajları alabilmek' başlıklı bir gönderi paylaştı. İşte kullanıcıya göre evrenin bize gönderdiği mesajları...