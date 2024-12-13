Kocasının Kendi Kıyafetlerini Giydiğini Öğrenen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Kocasının Kendi Kıyafetlerini Giydiğini Öğrenen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medya hesabına gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik konulu soruları cevaplayan Ezmeci, bu defa bir kadın takipçisinin şaşırtan sorusunu paylaştı. Kocasının kendi kıyafetlerini giydiğini belirten kadın ne yapacağını bilemezken çareyi Esra Ezmeci'ye sormakta buldu. İşte o anlar...
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Beyaz TV'de sunduğu programının yanı sıra sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.
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Sosyal medya hesabına gelen kadın-erkek ilişkilerine dair soruları yanıtlayan Ezmeci'ye bu defa epey kafa karıştıran bir soru geldi.
Kocasının kendi kıyafetlerini giydiğini öğrenen kadın çareyi Esra Ezmeci'ye akıl danışmakta bulurken Ezmeci, söz konusu duruma yanıt vermekten geri durmadı.
Ezmeci, söz konusu kişide tranvestik fetişizm olabileceğini belirtip takipçisine eşinin psikolojik destek alması gerektiğinin altını çizdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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