onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kocasının Kendi Kıyafetlerini Giydiğini Öğrenen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

Kocasının Kendi Kıyafetlerini Giydiğini Öğrenen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2024 - 23:19

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medya hesabına gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik konulu soruları cevaplayan Ezmeci, bu defa bir kadın takipçisinin şaşırtan sorusunu paylaştı. Kocasının kendi kıyafetlerini giydiğini belirten kadın ne yapacağını bilemezken çareyi Esra Ezmeci'ye sormakta buldu. İşte o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Beyaz TV'de sunduğu programının yanı sıra sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Beyaz TV'de sunduğu programının yanı sıra sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Sosyal medya hesabına gelen kadın-erkek ilişkilerine dair soruları yanıtlayan Ezmeci'ye bu defa epey kafa karıştıran bir soru geldi.

Sosyal medya hesabına gelen kadın-erkek ilişkilerine dair soruları yanıtlayan Ezmeci'ye bu defa epey kafa karıştıran bir soru geldi.

Kocasının kendi kıyafetlerini giydiğini öğrenen kadın çareyi Esra Ezmeci'ye akıl danışmakta bulurken Ezmeci, söz konusu duruma yanıt vermekten geri durmadı.

Kocasının kendi kıyafetlerini giydiğini öğrenen kadın çareyi Esra Ezmeci'ye akıl danışmakta bulurken Ezmeci, söz konusu duruma yanıt vermekten geri durmadı.

Ezmeci, söz konusu kişide tranvestik fetişizm olabileceğini belirtip takipçisine eşinin psikolojik destek alması gerektiğinin altını çizdi.

Ezmeci, söz konusu kişide tranvestik fetişizm olabileceğini belirtip takipçisine eşinin psikolojik destek alması gerektiğinin altını çizdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın