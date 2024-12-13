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Resmen Bitiyor! Yabani Dizisi Final Bölümünü Çekti

Resmen Bitiyor! Yabani Dizisi Final Bölümünü Çekti

Yabani Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2024 - 20:24

NOW'ın sevilen dizisi Yabani, düşük reytinglerine rağmen yurt dışı satışları ve seyirci desteğiyle 2. sezon onayı almıştı. Popüler dizi için yılbaşına kadar süre verilirken Yabani ekibi final çekimlerini tamamladı. RTÜK cezası aldığı için son bölümü ne zaman yayınlanacağı belli olmayan Yabani, final bölümünü çektikten sonra sette kutlama yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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NOW'ın sevilen dizisi Yabani, düşük reytinglerine rağmen yurt dışı satışlarının enfes gitmesi ve seyirci desteğiyle 2. sezonu garantilemişti.

NOW'ın sevilen dizisi Yabani, düşük reytinglerine rağmen yurt dışı satışlarının enfes gitmesi ve seyirci desteğiyle 2. sezonu garantilemişti.

2. sezonda daha da düşen reytingler sonrası kanal, Yabani'ye yılbaşına kadar müsade vermiş ve yılbaşında final yapmasına karar verilmişti.

2. sezonda daha da düşen reytingler sonrası kanal, Yabani'ye yılbaşına kadar müsade vermiş ve yılbaşında final yapmasına karar verilmişti.

Final hazırlıklarına başlanan Yabani'nin 51. bölümde final yapacağı kesinleşse de aldığı RTÜK cezası sonrası birkaç bölüm yayınlanmayacağı için finalin ne zaman yayınlanacağı tam olarak net değil.

Final hazırlıklarına başlanan Yabani'nin 51. bölümde final yapacağı kesinleşse de aldığı RTÜK cezası sonrası birkaç bölüm yayınlanmayacağı için finalin ne zaman yayınlanacağı tam olarak net değil.

Final çekimleri tamamlanan dizi oyuncuları veda paylaşımı yaparken son bölüm kutlamalarını da sosyal medyadan yayınladılar.

Final çekimleri tamamlanan dizi oyuncuları veda paylaşımı yaparken son bölüm kutlamalarını da sosyal medyadan yayınladılar.

İşte o anlar:

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Bakalım Yabani'nin final bölümü ne zaman yayınlanacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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