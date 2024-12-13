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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Fırat Çelik'ten Yeni Açıklama Geldi!

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Fırat Çelik'ten Yeni Açıklama Geldi!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2024 - 17:25

Show TV'nin olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Cemal karakterini canlandıran Fırat Çelik, diziden ayrılmasıyla herkesi şaşırtmıştı. Cemal karakteriyle Kıvılcım'ın hayatına giren Çelik, seyircinin Kıvılcım ve Ömer çiftini istemesi üzerine psikopat bir karaktere bürünmüştü. Diziden aniden çıkan Çelik, daha önce Kızılcık Şerbeti'yle alakalı hayal kırıklığı açıklamasında bulunmuştu. Çelik, verdiği röportajda yeni açıklamalarda bulundu.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezona üç bomba isimle giriş yapmış ama ikisi diziden ayrılmıştı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezona üç bomba isimle giriş yapmış ama ikisi diziden ayrılmıştı.

Cemal karakterini canlandıran Fırat Çelik, ilk başlarda ideal erkek kavramına çok yakın olurken zamanla psikopat tarafını görmüş ve diziden çıkacağının sinyallerini bangır bangır almıştık.

Cemal karakterini canlandıran Fırat Çelik, ilk başlarda ideal erkek kavramına çok yakın olurken zamanla psikopat tarafını görmüş ve diziden çıkacağının sinyallerini bangır bangır almıştık.

Kıvılcım'ı takıntı haline getiren bir karakter olarak işlenen Cemal, Ömer'i bıçakladıktan sonra tutuklanmış ve haliyle diziden ayrılmıştı.

Kıvılcım'ı takıntı haline getiren bir karakter olarak işlenen Cemal, Ömer'i bıçakladıktan sonra tutuklanmış ve haliyle diziden ayrılmıştı.

Meri'yi canlandıran Şebnem Bozoklu hariç dizi kadrosu eski haline dönerken Fırat Çelik, bu ayrılığı hayal kırıklığı olarak nitelendirmişti:

Kızılcık Şerbeti hakkında bir açıklama daha yapan Fırat Çelik, karakterinin çok olaylı olduğunun altını çizerken partneri olarak belirttiği Evrim Alasya ile çok uyumlu çalıştıklarını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti hakkında bir açıklama daha yapan Fırat Çelik, karakterinin çok olaylı olduğunun altını çizerken partneri olarak belirttiği Evrim Alasya ile çok uyumlu çalıştıklarını açıkladı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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