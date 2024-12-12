Yemekteyiz'de Yarışmacının Hareketi, Zuhal Topal'ı Çileden Çıkardı
Yemekteyiz'de Yarışmacının Hareketi, Zuhal Topal'ı Çileden Çıkardı
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal resmen çileden çıktı. Yemekleri ve masası eleştirilen Gülay hanım, tepkisini mutfakta çığlık atarak verince Zuhal Topal neye uğradığını şaşırdı. Yarışmacının bu hareketini sert bir dille uyaran Topal, tüm yarışmacılara rest çekti. O anlar kısa sürede gündem oldu.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yaşanan bir olay tansiyonu epey yükseltti.
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Yemekleri ve masa düzeni eleştirilen Gülay hanım, eleştirilere daha fazla dayanamayarak mutfağa gidip çığlık attı.
Gülay hanımın mutfaktan gelen çığlığını sert bir dille eleştiren Zuhal Topal, "Çoluğun çocuğun var. Televizyon programındasın" diyerek yarışmacıya rest çekti.
"Bu nasıl bir çığlıktır yahu? Bu olmaz. Bir televizyon programındasınız. Kaç yaşına gelmiş insanlarsınız. Çoluğunuz çocuğunuz var. Hareketlerimize tepkilerimize dikkat edelim. Bu kadar da değil"
"Aklımızı aldın. Bu kadarına da gerek yok. Bu ne abartı tepki yahu?" diyen Zuhal Topal, Gülay hanımın gereksiz çıkışı karşısında resmen çileden çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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