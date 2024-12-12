"Yılbaşında Ne Yapacaksınız?" Sorusuna Dizilerden Sahnelerle Yanıt Verdiler!
"Yılbaşında Ne Yapacaksınız?" Sorusuna Dizilerden Sahnelerle Yanıt Verdiler!
2024'ün son günlerini yaşarken sosyal medyada herkes yılbaşı planları konuşur oldu. 'Yılbaşında ne yapacaksınız?' sorusu şu an en çok duyduğumuz soru olurken sosyal medyada bir akım oluştu. Kullanıcılar esprili görsellerle planlarını anlatırken buna yerli dizilerden sahneler de eklendi. Yılbaşında ne yapacağını efsane dizi sahneleriyle anlatan kullanıcıların yanıtlarını sizler için derledik.
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2025'a sayılı günler kala hepimizin için yılbaşı heyecanı kapladı. Bir X kullanıcısı, takipçilerinin yılbaşında ne yapacaklarını merak edip soru sorunca ise ortaya komik paylaşımlar çıktı.
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"Yılbaşında ne yapacaksınız?" sorusuna dizi sahneleriyle yanıt veren kullanıcıların birbirinden komik paylaşımlarını derledik!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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