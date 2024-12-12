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Nur Viral'deki Uzman Açıkladı: Cinsellik, Evliliğin Yüzde Kaçını Kapsar?

Nur Viral'deki Uzman Açıkladı: Cinsellik, Evliliğin Yüzde Kaçını Kapsar?

cinselyasam
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2024 - 16:15

Hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına katılan uzman Fatih Reşit Civelekoğlu, yaptığı açıklamayla gündem oldu. Civelekoğlu, cinselliğin evlilikteki yeri hakkında konuştu. Nur Viral'in programındaki o anlar kısa sürede viral oldu. İşte o anlar...

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Hafta içi yayınlanan Nur Vira'le Hayatta Her Şey Var programında Viral, 5 gün farklı uzmanları konuk alıyor.

Hafta içi yayınlanan Nur Vira'le Hayatta Her Şey Var programında Viral, 5 gün farklı uzmanları konuk alıyor.

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nu konuk alan Viral, kadın-erkek ilişkileri ve evlilik hakkında sorular sorarak uzmandan merak edilenlere yanıt aldı.

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nu konuk alan Viral, kadın-erkek ilişkileri ve evlilik hakkında sorular sorarak uzmandan merak edilenlere yanıt aldı.

"Evliliğin yüzde kaçı cinseliktir?" sorusuna yanıt veren Civelekoğlu, verdiği yanıtla şaşırttı.

"Evliliğin yüzde kaçı cinseliktir?" sorusuna yanıt veren Civelekoğlu, verdiği yanıtla şaşırttı.

"Evliliğin %70'i cinselliktir" diyen uzman, eğer cinsellik olmazsa bunun evlilikten ev arkadaşlığına ve hatta kankalığa kadar gidebileceğini açıkladı.

"Evliliğin %70'i cinselliktir" diyen uzman, eğer cinsellik olmazsa bunun evlilikten ev arkadaşlığına ve hatta kankalığa kadar gidebileceğini açıkladı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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