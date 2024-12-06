Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Fırat Çelik'ten "Hayal Kırıklığı" İtirafı
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Fırat Çelik'ten "Hayal Kırıklığı" İtirafı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda kadroya pek çok isim dahil olurken seyircinin eksi puan verdiği kişiler birer birer gitmeye başladı. Bunlardan biri de başta çok sevip sonra psikopat olduğunu öğrendiğimiz Cemal oldu. Cemal'i canlandırması için Fırat Çelik, kadroya dahil olurken izleyici tepkisiyle Çelik kadrodan ayrıldı. Fırat Çelik, hikâyesinin çabuk bitmesi hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: Aramızda Kalmasın/TV8
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3. sezonun başında Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik, Cemal karakteriyle Kıvılcım için gelmişti.
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Başlarda tam bir salon beyefendisi olarak izlediğimiz Cemal'i Kıvılcım'la yakıştırmaya başlar başlamaz kendisinin bir psikopat olduğunu öğrendik.
Kıvılcım'ın sapık hayranı olarak hikâyesi devam eden Cemal, son bölümde Ömer'i bıçaklayarak kaçarken Cemal'i canlandıran Fırat Çelik'ten ilk kez açıklama geldi.
Kızılcık Şerbeti kadrosundan apar topar ayrılan Çelik, “Beklentim fazla yüksekti. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Sağlık olsun.” diyerek hayal kırıklığını belirtti.
İşte Fırat Çelik'in o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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