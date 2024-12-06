Leyla Dizisinde Nur'un Oturduğu Köşkün Yeri İfşa Oldu!
Leyla Dizisinde Nur'un Oturduğu Köşkün Yeri İfşa Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@kesfetmelisin...
NOW'da yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi gündemden düşmek bilmiyor. Özellikle Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakterinin her hareketi sosyal medyada gündem olurken bir TikToker, Leyla dizisinin çekildiği köşkü buldu. Leyla'da Nur ve ailesinin yaşadığı köşkün konumunu bulan ve komşularla bile konuşan TikToker, dizi seyircisini epey heyecanlandırdı. İşte o paylaşım...
KAYNAK: kesfettirilmelidir/TikTok
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NOW'ın yeni sezon bombası Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... beklentileri de aşarak şimdiden viral bir dizi oldu.
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Başrollerin aşırı uyumu, enfes hikâyesi ve elbette Gonca Vuslateri'nin Nur'a mükemmel bir şekilde hayat vermesiyle Leyla, her bölüm sosyal medyada gündem oluyor.
Bu kadar popüler bir dizi olmasından dolayı Leyla seyircisi dizi setine gitmek için yanıp tutuşurken bir TikTok kullancısı, Leyla'da Nur ve ailesinin oturduğu köşkü bulup yayınladı.
Köşke gittiği gün set olmadığını belirten TikToker, köşkün çevresindeki komşularla konuşup Nur'un evinin burası olduğunu doğruladı.
Videonun yorumlarında çekim yerinin Sarıyer olduğu belirtildi.
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İşte o paylaşım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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