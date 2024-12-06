Büyük Sürpriz: Gazeteci Özlem Gürses, Kızıl Goncalar'a Konuk Oldu!
Büyük Sürpriz: Gazeteci Özlem Gürses, Kızıl Goncalar'a Konuk Oldu!
NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, her pazartesi heyecanı daha da üst seviyelere taşıyor. Vahid'in öldüğünü öğrendiğimiz Kızıl Goncalar'ın önümüzdeki bölümleri merak edilirken yeni bölüm fragmanında büyük bir sürpriz ortaya çıktı. Gazeteci Özlem Gürses'in konuk olduğu dizide Gürses, Levent ve Cüneyd'i konuk ettiği bir program çekecek. Programın konusu tarikatlar olurken yeni bölüm şimdiden büyük heyecan yarattı.
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Pazartesi akşamlarına damga vuran Kızıl Goncalar, her bölümüyle seyircisini ekran başına getirmeyi başarıyor.
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Son bölümde Vahid'in ölmesiyle dizideki gidişat daha da karmaşık hale gelirken yeni bölüm fragmanında beklenmedik bir sürpriz geldi.
Gazeteci Özlem Gürses'in konuk olduğu bölümde Gürses, Cüneyd ve Levent'i konuk ettiği bir program yaparak 'Tarikatlar' konusuna değinecek.
Özlem Gürses'in sürpriz konukluğu seyirciyi meraklandırırken Gürses, sosyal medya hesabından heyecanını duyurdu.
Gürses, "SÜÜÜRPRİZ !!! bir yıldır hayalini kurduğum an işte gerçek oldu… #KızılGoncalar’da bu Pazartesi ben de varım 👈🏻🙏🏻 @dizikizilgoncalar heyecandan ölmezsem birlikte seyrederiz :)" yazarak fragmanı paylaştı.
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Fragmanı da buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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