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Kocasının Sevişme Esnasında Başkalarını Düşündüğünü İtiraf Eden Kadın

Kocasının Sevişme Esnasında Başkalarını Düşündüğünü İtiraf Eden Kadın

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2024 - 19:37

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Çoğunlukla cinsellik üzerine konuşmalarıyla bilinen Ezmeci, bu defa bir takipçisinin itirafına yanıt verdi. Kocasıyla her gün birlikte olduğunu belirten takipçi, eşinin başkalarını hayal etmesinden dert yandı. Ezmeci'nin verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

TV programı dışında sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam eden Ezmeci, bu defa bir kadın takipçisinin itirafını yayınladı.

TV programı dışında sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam eden Ezmeci, bu defa bir kadın takipçisinin itirafını yayınladı.

"Kocamla her gün birlikte oluyoruz. Çoğu zaman beni birilerinin yerine koyuyor. Onlarla sevişiyormuş gibi..." mesajına cevap veren Ezmeci, ilişkilerde fantezilerin olabileceğini belirtti.

"Kocamla her gün birlikte oluyoruz. Çoğu zaman beni birilerinin yerine koyuyor. Onlarla sevişiyormuş gibi..." mesajına cevap veren Ezmeci, ilişkilerde fantezilerin olabileceğini belirtti.

"Eşler cinsellikteki tutku ve hazzı arttırmak için bazı fanteziler yapabilirler. Rol oynama, bir hikaye anlatma gibi. Başkasının yerine koymaktan daha çok başka bir yerdeymiş gibi fanteziler yapabilirler ama bunu hep olması sanki başka biriymiş gibi davranıyor olması kadın için de erkek için de çok rencide edici bir durumdur."

"Eşler cinsellikteki tutku ve hazzı arttırmak için bazı fanteziler yapabilirler. Rol oynama, bir hikaye anlatma gibi. Başkasının yerine koymaktan daha çok başka bir yerdeymiş gibi fanteziler yapabilirler ama bunu hep olması sanki başka biriymiş gibi davranıyor olması kadın için de erkek için de çok rencide edici bir durumdur."

"Yani bunu fantezi olarak arada yapmak olabilir ama bunu sanki bunu tanıdığı biriymiş gibi yaparsa bu rahatsız edici olur. Önemli olan karşı tarafı rencide etmemek. "

"Yani bunu fantezi olarak arada yapmak olabilir ama bunu sanki bunu tanıdığı biriymiş gibi yaparsa bu rahatsız edici olur. Önemli olan karşı tarafı rencide etmemek. "

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Osman Elmallı

sevişme esnasında şampiyon fener diye bağırandan iyidir

Osman Elmallı

bu düzelir ama futbol fanatikliği düzelmez sevişirken şampiyon fener diye bağıran düzelmez

ömer

Ablacım birilerinin yerine koyuyor kocam diyor fantezi rol oynama değil var olan birileriymiş gibi hayal edip sevişiyormuş karısıyla fantezi rol oynama karşı... Devamını Gör