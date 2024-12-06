Bahar Dizisinde Şaşırtan Veda: Senaristler Diziden Ayrıldı!
Bahar Dizisinde Şaşırtan Veda: Senaristler Diziden Ayrıldı!
Salı akşamlarının vazgeçilmezi Bahar, yayınlanmaya başladığı andan itibaren televizyonda farkını koruyor. Dram ağırlıklı diziler arasında yüzümüzü gülümseten Bahar'ın bu kadar iyi ilerlemesindeki en büyük etmenlerden biri hiç şüphesiz senaryo ekibi olurken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi. Altuntaş, Bahar senaristlerinden Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kadrodan ayrıldığını duyurdu. Detaylar içeriğimizde...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar, hiç şüphesiz şu an televizyonun en farklı işi.
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Dramdan içimizin çıktığı diziler arasına güneş gibi doğan Bahar'ın gidişatının ne kadar iyi olduğu reytinglerinden belli olurken diziden beklenmedik bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar'ın ilk bölümden beri senarist kadrosunda yer alan iki isim diziye veda ediyor.
Dizinin başarılı senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrılırken Bahar'ın gidişatı şimdiden merak konusu oldu. Bakalım hikâye bu vedalardan etkilenecek mi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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