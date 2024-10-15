İlişkinizde Suçlu Kim?
İlişkinizde Suçlu Kim?
Bir ilişki içinde zaman zaman anlaşmazlıklar ve sorunlar yaşamak kaçınılmazdır. Ama bazen, bu sorunların nereden kaynaklandığını anlamak zordur. Acaba hatalar sende mi, yoksa karşı taraf mı ilişkide problemleri tetikliyor? Belki de her iki tarafın da sorumluluğu var. Bu test, ilişkinizi analiz ederek bu sorunun cevabını bulmanıza yardımcı olacak.
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1. Tartışmalarınız genellikle nasıl sonuçlanır?
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2. Bir anlaşmazlık olduğunda, genellikle ilk adımı kim atar?
3. İlişkinizde duygusal destek ne durumda?
4. Bir hata yaptığınızda, nasıl bir tepki alıyorsunuz?
5. Onun yaptığı hatalar karşısında nasıl davranıyorsun?
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6. İlişkinizde fedakarlıklar hangi taraftan daha fazla geliyor?
7. İletişim tarzınız nasıl?
8. Birbirinizi suçlamak konusunda ne düşünüyorsun?
9. Bir tartışma sonrası nasıl hissediyorsun?
10. İlişkinizde kim daha fazla sorumluluk alıyor?
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11. Bonus soru, ilişkinizin geleceği hakkında ne düşünüyorsun?
Sorunun çoğu sende!
Sorunlar ortak ama ikincil hatalar sende!
Sorunlu olan o!
Hatalarınız ve sorunlarınız iki taraflı!
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