İlişkinizde Suçlu Kim?

Sen ve partnerin, ilişkinizde yaşanan sorunlar karşısında her iki tarafın da hatalı olduğunu görebilirsiniz. İlişkinizdeki sorunlar ne sadece senden ne de ondan kaynaklanıyor; her iki tarafın da katkısı var. Bu, hem iletişim eksikliklerinden hem de karşılıklı anlayış eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Sorunlarınızı çözmek için daha fazla çaba göstermeniz ve birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Bu aşamada, her iki tarafın da sorumluluğunu kabul etmesi ve karşılıklı olarak adımlar atması gerektiğini anlamalısınız. İlişkinizi kurtarmak için daha yapıcı bir iletişim tarzı geliştirebilir ve birlikte daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Partnerinizle olan iletişiminizi daha açık hale getirmek ve karşılıklı olarak birbirinizi dinlemek, ilişkinizdeki sorunları çözmenin anahtarı olacaktır. Unutmayın ki, hiçbir ilişki mükemmel değildir. Ancak hatalarınızdan ders çıkarıp, birbirinize destek olarak bu hataları telafi edebilirsiniz. Birbirinize karşı daha açık ve dürüst oldukça, ilişkiniz daha sağlıklı bir şekilde ilerleyecek ve birlikte mutlu bir geleceğe adım atacaksınız.