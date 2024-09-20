Sevgili Olma Konusunda Ne Kadar Başarılısın?
Sevgili Olma Konusunda Ne Kadar Başarılısın?
İlişkiler, emek, sevgi ve anlayışın birleşimidir. Ancak hepimiz bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu sorgularız. Kimi zaman partnerimizi mutlu ederken, kimi zaman hatalar yapabiliriz. Peki, sen bir sevgili olarak ne kadar iyisin?
Haydi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sevgilinizle aranızda bir tartışma çıktığında nasıl davranırsınız?
4. Sevgiliniz size sürpriz yaptığında tepkiniz nasıl olur?
5. Sevgilinizin özel bir gününü unuttunuz, ne yaparsınız?
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6. Sevgilinizin arkadaşlarıyla zaman geçirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
7. Sevgilinizin en büyük hayalini gerçekleştirmesi için ne kadar destek olursunuz?
8. İlişkide iletişimin sizin için önemi nedir?
9. Sevgiliniz sizinle önemli bir konuda konuşmak istiyor, ne yaparsınız?
10. İlişkiniz hakkında arkadaşlarınızla ne kadar paylaşırsınız?
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Harika bir sevgilisin!
İyi bir sevgilisin ama...
Biraz daha çaba göstermen gerekiyor
Sevgili olmak sana göre değil gibi...
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