Seni Sen Yapan Travmayı Ortaya Çıkarıyoruz!
Seni Sen Yapan Travmayı Ortaya Çıkarıyoruz!
Hayatın inişli çıkışlı yollarında hepimiz bazı zorluklarla karşılaşırız. Bu zorluklar bazen iz bırakır, bazen ise bizi şekillendirir. Geçmişte yaşadığın bir travma, kişiliğini, düşüncelerini ve hayata bakışını etkileyebilir. Ancak travmalar sadece yaralar bırakmaz; çoğu zaman onları aşmak, daha güçlü bir birey olmamıza da yardımcı olur. Bu test, seni en çok etkileyen travmayı keşfetmen için hazırlandı. Hazırsan, geçmişin derinliklerine bir yolculuk yapalım!
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1. Kendini sıkışmış hissettiğin bir durumda ne yaparsın?
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2. Hayatındaki en büyük destek kaynağın nedir?
3. Seni en çok zorlayan şeylerden biri nedir?
4. Hangi duygu, zor anlarda en sık ortaya çıkar?
5. Hayatında yaşadığın en büyük değişiklik neydi?
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6. Bir sorunla karşılaştığında en çok kimi suçlarsın?
7. Çocuklukta en çok neyi arzulardın?
8. Bir hata yaptığında kendini nasıl hissedersin?
9. Hayatta en çok neyi başarmak istiyorsun?
10. Hangi duygu seni daha çok tanımlar?
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Kaybetme travması
İfade edememe travması
Başarı baskısı travması
Yalnızlık travması
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