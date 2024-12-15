Seni Sen Yapan Travmayı Ortaya Çıkarıyoruz!

Sevdiklerini kaybetmek ya da onları kaybetme korkusu, seni derinden etkileyen bir travma olmuş olabilir. Bu durum, hayatındaki ilişkilerde daha dikkatli ve duygusal olmanı sağlıyor. Ancak, bu hassasiyet bazen gereksiz bir kaygı ya da bağımlılık hissi doğurabilir. Kaybetme travması, empati yeteneğini artırarak seni daha anlayışlı bir birey haline getirmiş. Ancak unutma ki herkesin kendi hayatı ve yolculuğu var. Bazen insanlara alan tanımak, ilişkilere güç katabilir. Kendine ve çevrendekilere duyduğun sevgiyle güçlen. Geçmişte yaşadığın kayıpların seni şekillendirdiğini ancak onları aşabilecek bir güce sahip olduğunu hatırla.