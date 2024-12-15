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Seni Sen Yapan Travmayı Ortaya Çıkarıyoruz!

Seni Sen Yapan Travmayı Ortaya Çıkarıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 11:15

Hayatın inişli çıkışlı yollarında hepimiz bazı zorluklarla karşılaşırız. Bu zorluklar bazen iz bırakır, bazen ise bizi şekillendirir. Geçmişte yaşadığın bir travma, kişiliğini, düşüncelerini ve hayata bakışını etkileyebilir. Ancak travmalar sadece yaralar bırakmaz; çoğu zaman onları aşmak, daha güçlü bir birey olmamıza da yardımcı olur. Bu test, seni en çok etkileyen travmayı keşfetmen için hazırlandı. Hazırsan, geçmişin derinliklerine bir yolculuk yapalım!

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1. Kendini sıkışmış hissettiğin bir durumda ne yaparsın?

2. Hayatındaki en büyük destek kaynağın nedir?

3. Seni en çok zorlayan şeylerden biri nedir?

4. Hangi duygu, zor anlarda en sık ortaya çıkar?

5. Hayatında yaşadığın en büyük değişiklik neydi?

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6. Bir sorunla karşılaştığında en çok kimi suçlarsın?

7. Çocuklukta en çok neyi arzulardın?

8. Bir hata yaptığında kendini nasıl hissedersin?

9. Hayatta en çok neyi başarmak istiyorsun?

10. Hangi duygu seni daha çok tanımlar?

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Kaybetme travması

Sevdiklerini kaybetmek ya da onları kaybetme korkusu, seni derinden etkileyen bir travma olmuş olabilir. Bu durum, hayatındaki ilişkilerde daha dikkatli ve duygusal olmanı sağlıyor. Ancak, bu hassasiyet bazen gereksiz bir kaygı ya da bağımlılık hissi doğurabilir. Kaybetme travması, empati yeteneğini artırarak seni daha anlayışlı bir birey haline getirmiş. Ancak unutma ki herkesin kendi hayatı ve yolculuğu var. Bazen insanlara alan tanımak, ilişkilere güç katabilir. Kendine ve çevrendekilere duyduğun sevgiyle güçlen. Geçmişte yaşadığın kayıpların seni şekillendirdiğini ancak onları aşabilecek bir güce sahip olduğunu hatırla.

İfade edememe travması

Duygularını dile getiremediğin ya da anlaşılamadığını hissettiğin anlar, seni derinden etkilemiş olabilir. Bu, seni duygusal olarak güçlü biri haline getirse de bazen içsel çatışmalara yol açabiliyor.

Bu travma, kendini anlamak için büyük bir çaba sarf etmene sebep olmuş. Hayatını daha derinlemesine sorguluyor ve kendini geliştirmek için çabalıyorsun. Ancak, bazen dış dünyaya açılmak ve hislerini ifade etmek seni daha hafif hissettirebilir.

Kendi duygularını özgürce ifade etmeye başladığında, hem kendinle hem de çevrenle olan bağların güçlenecek. Unutma, duygularını paylaşmak seni zayıf değil, daha güçlü kılar.

Başarı baskısı travması

Küçük yaşlardan itibaren sürekli başarılı olmaya odaklanman, seni şekillendiren en önemli deneyimlerden biri olmuş olabilir. Bu, hayatında büyük hedefler koymana ve çalışkan bir birey olmana neden olmuş. Ancak bu durum, hata yapma korkusunu da beraberinde getirmiş. Başarı baskısı, seni motive edebilir ancak aynı zamanda yorucu bir döngüye de sokabilir. Kendine biraz daha anlayışlı olmayı ve bazen durup dinlenmenin de önemli olduğunu hatırlamalısın.

Hayatta en önemli şey, süreçten keyif alabilmek. Başarıların kadar çabalarının da değerli olduğunu bil ve hatalarının seni daha iyi bir birey haline getirdiğini unutma.

Yalnızlık travması

Kendini yalnız hissettiğin ya da dışlandığın anlar, seni derinden etkilemiş. Bu durum, yalnızlığı bir yandan bir sığınak haline getirirken diğer yandan içinde bir boşluk yaratmış olabilir. Yalnızlık, seni daha bağımsız ve güçlü bir birey yapmış. Ancak, insanlarla bağlantı kurmanın ve ilişkilerde güven bulmanın hayatına renk katabileceğini unutma. Kendini izole etmek yerine, çevrendekilere şans vermeyi deneyebilirsin. Unutma ki yalnızlık bir seçim olabilir, ancak hayatın güzellikleri paylaşarak daha anlamlı hale gelir. Kendine ve çevrendekilere güvenmeye başladığında, içsel huzurun artacak.

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Tuğba Karakoç
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