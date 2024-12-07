Sen Hangi Psikolojik Kavramı Temsil Ediyorsun?
Sen Hangi Psikolojik Kavramı Temsil Ediyorsun?
Hepimizin düşünce ve davranışlarını yönlendiren derin bir psikolojik yapı vardır. Bu yapı, hayata bakış açımızı, insanlarla olan ilişkilerimizi ve içsel dünyamızı şekillendirir. Peki, senin kişiliğini en iyi tanımlayan psikolojik kavram hangisi? Bu test sayesinde, içsel dünyana bir adım daha yaklaşacak ve hangi kavramın seni yansıttığını keşfedeceksin.
Hazırsan, içindeki sırrı açığa çıkaralım!
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1. Bir problemi çözmek için ilk adımın ne olur?
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2. İnsanlarla olan ilişkilerinde en çok neye dikkat edersin?
3. Bir başarı elde ettiğinde ne hissedersin?
4. Kendini en çok hangi durumlarda güçlü hissedersin?
5. Hayatta seni en çok ne motive eder?
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6. Kendine dair en güçlü özelliğin nedir?
7. Hayatta en çok hangi alan seni çeker?
8. Zor bir karar almak zorunda kaldığında ne yaparsın?
9. Başkalarının sana en çok hangi özelliğini hayranlıkla baktığını düşünüyorsun?
10. Kendini bir kelimeyle tanımlasan ne olurdu?
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Mantık
Empati
Öz güven
Dayanıklılık
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