Davranışların Seni Ele Veriyor: Ne Kadar Bencilsin?
Davranışların Seni Ele Veriyor: Ne Kadar Bencilsin?
'Bencil misin?' Bu sorunun cevabı her zaman kolay değil; çünkü bencilliğin farklı yüzleri var. Kimi zaman kendimizi korumak adına, kimi zaman da sadece içgüdüsel olarak bencil davranabiliyoruz. Peki sen ne kadar bencilsin? Kendi isteklerini mi ön planda tutuyorsun, yoksa diğerlerine karşı anlayışlı biri misin? Bu testte cevaplarını dikkatlice ver, sonuç seni şaşırtabilir!
Hazırsan, bencillik oranını öğrenmeye başlayalım!
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1. Bir arkadaşının acil yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendin ama aynı zamanda kendi planın var. Ne yaparsın?
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2. Tatil planı yapıyorsun ve bir arkadaşın senin önerdiğin yere gitmek istemiyor. Ne yaparsın?
3. İş yerinde bir projede liderlik yapmak istiyorsun fakat başka biri de istekli. Ne yaparsın?
4. Bir tartışmada haksız olduğunu anladın. Nasıl tepki verirsin?
5. Arkadaşın istediği filmi izlemek için ısrar ediyor ama sen farklı bir filme gitmek istiyorsun. Ne yaparsın?
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6. İşten çıkarken herkes mesaiye kalıyor, ama senin acelen var. Ne yaparsın?
7. Ortak bir proje yapıyorsunuz ve bir kişi işini yapmıyor. Nasıl davranırsın?
8. Bir etkinliğe gitmek istemiyorsun ama arkadaşın yalnız gitmekten çekiniyor. Ne yaparsın?
9. Arkadaşın çok beğendiğin bir şeyi almak istiyor. Ne yaparsın?
10. Bir konuda birine akıl verirken, kendi çıkarını gözetir misin?
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Tamamen fedakar!
Fedakar ama dengeli!
Kendine odaklı ama dikkatli!
Kendini merkeze alan birisin!
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