Davranışların Seni Ele Veriyor: Ne Kadar Bencilsin?

Senin için çevrendeki insanlar çok önemli ve kendinden önce başkalarının mutluluğunu düşünüyorsun. Zaman zaman kendini unuttuğun ve diğerlerine fazlasıyla öncelik verdiğin bile söylenebilir. Çevrendeki insanların sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yaklaşıyor, kendini onların yerine koyabiliyorsun. Ancak bu özverili yapının getirdiği bazı zorluklar var. Herkesin dertleriyle ilgilenirken kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmemen gerektiğini unutma. Bencil olmamak güzel bir şey; ancak biraz da olsa kendine zaman ayırmak ve kendi isteklerine de önem vermek sana iyi gelecektir. Bazen “hayır” demeyi öğrenmek, kendine biraz daha odaklanmak hem senin hem de çevrendekiler için daha sağlıklı bir denge yaratabilir.