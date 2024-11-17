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Davranışların Seni Ele Veriyor: Ne Kadar Bencilsin?

Davranışların Seni Ele Veriyor: Ne Kadar Bencilsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 15:01

'Bencil misin?' Bu sorunun cevabı her zaman kolay değil; çünkü bencilliğin farklı yüzleri var. Kimi zaman kendimizi korumak adına, kimi zaman da sadece içgüdüsel olarak bencil davranabiliyoruz. Peki sen ne kadar bencilsin? Kendi isteklerini mi ön planda tutuyorsun, yoksa diğerlerine karşı anlayışlı biri misin? Bu testte cevaplarını dikkatlice ver, sonuç seni şaşırtabilir! 

Hazırsan, bencillik oranını öğrenmeye başlayalım!

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1. Bir arkadaşının acil yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendin ama aynı zamanda kendi planın var. Ne yaparsın?

2. Tatil planı yapıyorsun ve bir arkadaşın senin önerdiğin yere gitmek istemiyor. Ne yaparsın?

3. İş yerinde bir projede liderlik yapmak istiyorsun fakat başka biri de istekli. Ne yaparsın?

4. Bir tartışmada haksız olduğunu anladın. Nasıl tepki verirsin?

5. Arkadaşın istediği filmi izlemek için ısrar ediyor ama sen farklı bir filme gitmek istiyorsun. Ne yaparsın?

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6. İşten çıkarken herkes mesaiye kalıyor, ama senin acelen var. Ne yaparsın?

7. Ortak bir proje yapıyorsunuz ve bir kişi işini yapmıyor. Nasıl davranırsın?

8. Bir etkinliğe gitmek istemiyorsun ama arkadaşın yalnız gitmekten çekiniyor. Ne yaparsın?

9. Arkadaşın çok beğendiğin bir şeyi almak istiyor. Ne yaparsın?

10. Bir konuda birine akıl verirken, kendi çıkarını gözetir misin?

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Tamamen fedakar!

Senin için çevrendeki insanlar çok önemli ve kendinden önce başkalarının mutluluğunu düşünüyorsun. Zaman zaman kendini unuttuğun ve diğerlerine fazlasıyla öncelik verdiğin bile söylenebilir. Çevrendeki insanların sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yaklaşıyor, kendini onların yerine koyabiliyorsun. Ancak bu özverili yapının getirdiği bazı zorluklar var. Herkesin dertleriyle ilgilenirken kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmemen gerektiğini unutma. Bencil olmamak güzel bir şey; ancak biraz da olsa kendine zaman ayırmak ve kendi isteklerine de önem vermek sana iyi gelecektir. Bazen “hayır” demeyi öğrenmek, kendine biraz daha odaklanmak hem senin hem de çevrendekiler için daha sağlıklı bir denge yaratabilir.

Fedakar ama dengeli!

Başkalarına karşı duyarlısın, ancak kendi ihtiyaçlarını da ihmal etmiyorsun. Hem kendi isteklerini göz önünde bulunduruyor hem de başkalarının düşüncelerine saygı gösteriyorsun. İyi bir denge yakalamışsın diyebiliriz. Çevrendeki insanlar seni güvenilir biri olarak görüyor, çünkü onların ihtiyaçlarına saygı gösterdiğin gibi kendi sınırlarını da koruyabiliyorsun. Bu dengeyi sürdürmek, hem kendini hem de çevrendekileri memnun etmenin en sağlıklı yolu. Bazen bu dengeyi korumak zorlayıcı olabilir, ancak hayatının her alanında sağduyulu yaklaşımlarınla başarılı olman kaçınılmaz.

Kendine odaklı ama dikkatli!

Senin için kendi isteklerin, hayallerin ön planda. Kendi yolunu çizmekten, kendi mutluluğunu kovalamaktan hoşlanıyorsun ve başkalarının görüşlerinden çok da etkilenmiyorsun. Bu özellik, sana özgüven ve bağımsızlık kazandırırken zaman zaman bencil olarak algılanmana da neden olabiliyor. Yine de, gerektiğinde çevrendekilere yardım etmeye açıksın ve ilişkilerine özen gösteriyorsun. Kendi odaklı bir hayat yaşamak sana güç veriyor; ancak bu süreçte çevrendeki insanların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak uzun vadede daha sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurmanı sağlayacaktır. Unutma, başkalarının da hayatına küçük dokunuşlar yaparak pozitif bir iz bırakabilirsin.

Kendini merkeze alan birisin!

Senin için en öncelikli kişi kendinsin ve bu yüzden çevrendeki insanlarla zaman zaman uyumsuzluk yaşayabiliyorsun. Hayatını tamamen kendi isteklerin ve çıkarların doğrultusunda şekillendirmekten yana birisin. Bazıları seni “bencil” olarak tanımlayabilir, ancak sen bunun bağımsız bir hayat yaşamak olduğunu düşünüyorsun. Kendi mutluluğunu önceliklendirmek, sana göre başkalarının sınırlarından bağımsız özgür bir yaşam sunuyor. Ancak, tamamen kendine odaklanmak bir süre sonra yalnızlık yaratabilir ve değer verdiğin insanlarla arandaki bağları zayıflatabilir. Hayatında dengeyi bulmak adına, başkalarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak ve zaman zaman destek olmak, hayatını daha zengin ve anlamlı kılabilir.

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