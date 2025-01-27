Hayatındaki Zehirli İnsanları Tanımlıyoruz!
Hayatındaki Zehirli İnsanları Tanımlıyoruz!
Hayatında seni sürekli aşağı çeken, enerjini tüketen ve motivasyonunu kıran insanlar mı var? Belki farkında bile olmadan hayatına zehir saçan kişilerle çevrili olabilirsin. Bu test, çevrendeki bu insanları tanımlamana ve onların senin üzerindeki etkisini anlamana yardımcı olacak. Cevaplarını seç ve hayatındaki zehirli etkileri ortaya çıkar!
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1. Bir arkadaşın seninle ilgili bir sırrını başkalarına söylemiş. Nasıl tepki verirsin?
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2. Bir iş arkadaşın sürekli başarılarını küçümsüyor. Ne yaparsın?
3. Bir yakın arkadaşın seninle rekabet halinde. Bu seni nasıl hissettirir?
4. Bir aile üyesi seni her fırsatta eleştiriyor. Ne yaparsın?
5. Arkadaş grubunda sürekli dedikodu yapılıyor. Sen ne yaparsın?
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6. Biri seni manipüle etmeye çalışıyor. Nasıl tepki verirsin?
7. Yakın çevrenden biri sürekli negatif bir enerji yayıyor. Ne yaparsın?
8. Bir arkadaşın başarılarını sürekli abartarak anlatıyor. Bu seni nasıl etkiler?
9. Biri sürekli seninle alay ediyor. Tepkin ne olur?
10. Bir arkadaşın seni her zaman ikinci plana atıyor. Ne yaparsın?
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Hayatında gizli zehir var!
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Sınırlarını çoktan çekmişsin!
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