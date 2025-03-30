Eski Milli Futbolcu İlhan Mansız’dan "Çocukları Serbest Bırakın" Paylaşımı
Eski Milli Futbolcu İlhan Mansız’dan "Çocukları Serbest Bırakın" Paylaşımı
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında sadece İstanbul’da 268 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananların çoğunun 25 yaşında altında olduğu ve üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştı.
Milli Takım ve Beşiktaş’ın eski golcülerinden İlhan Mansız da gençlerin tutuklanmasına sessiz kalmadı. Mansız, dün akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçına gönderme yaparak “Çocukları serbest bırakın” çağrısında bulundu.
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Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
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Tutuklanan gençler için çağrıda bulunanlara İlhan Mansız da eklendi.
İlhan Mansız'ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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