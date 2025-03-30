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Eski Milli Futbolcu İlhan Mansız’dan "Çocukları Serbest Bırakın" Paylaşımı

Eski Milli Futbolcu İlhan Mansız’dan "Çocukları Serbest Bırakın" Paylaşımı

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2025 - 13:45

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında sadece İstanbul’da 268 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananların çoğunun 25 yaşında altında olduğu ve üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Milli Takım ve Beşiktaş’ın eski golcülerinden İlhan Mansız da gençlerin tutuklanmasına sessiz kalmadı. Mansız, dün akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçına gönderme yaparak “Çocukları serbest bırakın” çağrısında bulundu.

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Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

3 Mart’ta yakın ekibinden birçok kişi ile birlikte tutuklanan Ekrem İmamoğlu için protesto gösterileri düzenlenmişti.

Saraçhane’deki İBB binası önünde başlayan gösteriler tüm Türkiye’ye yayılmış ve protestolara katılan birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Sadece İstanbul’da 1000’e yakın kişi gözaltına alınırken, çoğu genç 268 kişi tutuklandı.

Tutuklanan gençler için çağrıda bulunanlara İlhan Mansız da eklendi.

Tutuklanan gençler için çağrıda bulunanlara İlhan Mansız da eklendi.

Eski milli futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dün akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gol atan Rafa Silva’nın fotoğrafını kullandı ve “Çocukları serbest bırakın” çağrısında bulundu.

İlhan Mansız'ın paylaşımı 👇

İlhan Mansız'ın paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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