10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Yaşıyor musun?

Evet, işte en zor olanı da bu! Verdiğin cevaplara göre senin yaşamla aranda soğuk rüzgarlar esiyor. Yaptığın hiçbir şeyden keyif alamıyor, kendini hayatının akışına bırakamıyorsun. Tabii bunda sosyal hayatında yaşadığın zorlukların, maddi problemlerin, aşk hayatının derin sancıları olabilir. Ama bunlar eninde sonunda hayatın tuhaf gerçekleridir. Çünkü o kadar insanın bir arada yaşadığı dünyada bunların başımıza gelmesi oldukça normaldir. Burada önemli olan başına gelenlerin farkına varmak ve onlarla mücadele edebilmek için kendine güç katmak! Biliyorsun hayat bizim için, başımıza gelecekleri önceden kestiremeyiz ama psikolojik olarak güçlü olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu üstesinden gelme durumu da insana kendini hayatta hissettirir; sadece nefes alan bir organizmadan ibaret olmadığını gösterir. Bizce bunu bi' düşün deriz!