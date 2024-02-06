10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Yaşıyor musun?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Yaşıyor musun?
Hepimiz hayatta varoluşsal sancılar yaşarız. Kendimize 'bu hayata niye geldim, benim hayattaki amacım ne?' gibisinden sorular sorarız. Peki gerçekten bu hayatı gerektiği gibi yaşıyor muyuz? İşte bu test, bu soruyu sorgulamanız için hazırlandı.
Testi çöz, yaşıyor musun öğren!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Sık sık kendine bu dünyadaki amacım ne diye sorular soruyor musun?
4. Peki bu dünyada yaşamak senin için ne ifade ediyor?
5. En büyük korkun aşağıdakilerden hangisi?
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6. Egoistliğini 1'den 5'e kadar puanla desek kaç puan verirsin?
7. Bu hayatta aldığın en önemli kararları düşün: Hangi organın o kararları almanda önemli bir etkendi?
8. Aşk hayatında hangi taraftasın?
9. Başkalarının söylediği sözlerden çok etkilenir misin?
10. Son olarak insan gibi yaşadığını hissediyor musun?
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Yaşamak Neymiş Unutmuşsun!
Seninki Yaşamak Değil, Bir Koşuşturmaca!
Yaşamanın Hakkını Veriyorsun!
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