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10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Yaşıyor musun?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Yaşıyor musun?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 17:01

Hepimiz hayatta varoluşsal sancılar yaşarız. Kendimize 'bu hayata niye geldim, benim hayattaki amacım ne?' gibisinden sorular sorarız. Peki gerçekten bu hayatı gerektiği gibi yaşıyor muyuz? İşte bu test, bu soruyu sorgulamanız için hazırlandı.

Testi çöz, yaşıyor musun öğren!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Sık sık kendine bu dünyadaki amacım ne diye sorular soruyor musun?

4. Peki bu dünyada yaşamak senin için ne ifade ediyor?

5. En büyük korkun aşağıdakilerden hangisi?

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6. Egoistliğini 1'den 5'e kadar puanla desek kaç puan verirsin?

7. Bu hayatta aldığın en önemli kararları düşün: Hangi organın o kararları almanda önemli bir etkendi?

8. Aşk hayatında hangi taraftasın?

9. Başkalarının söylediği sözlerden çok etkilenir misin?

10. Son olarak insan gibi yaşadığını hissediyor musun?

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Yaşamak Neymiş Unutmuşsun!

Evet, işte en zor olanı da bu! Verdiğin cevaplara göre senin yaşamla aranda soğuk rüzgarlar esiyor. Yaptığın hiçbir şeyden keyif alamıyor, kendini hayatının akışına bırakamıyorsun. Tabii bunda sosyal hayatında yaşadığın zorlukların, maddi problemlerin, aşk hayatının derin sancıları olabilir. Ama bunlar eninde sonunda hayatın tuhaf gerçekleridir. Çünkü o kadar insanın bir arada yaşadığı dünyada bunların başımıza gelmesi oldukça normaldir. Burada önemli olan başına gelenlerin farkına varmak ve onlarla mücadele edebilmek için kendine güç katmak! Biliyorsun hayat bizim için, başımıza gelecekleri önceden kestiremeyiz ama psikolojik olarak güçlü olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu üstesinden gelme durumu da insana kendini hayatta hissettirir; sadece nefes alan bir organizmadan ibaret olmadığını gösterir. Bizce bunu bi' düşün deriz!

Seninki Yaşamak Değil, Bir Koşuşturmaca!

Evet, işte geldik sana! Verdiğin cevaplara göre hayatın şu an tam bir kaos çemberinin içinde. Nereye gideceğini, ne yapacağını, ne yapmaktan hoşlanacağını bir türlü kestiremiyorsun sanki. Adeta rüzgarda savrulan bir yaprak gibisin. Üstelik bu koşuşturmacana var olmanın derin sorgulamaları da katılmış. Neyim, kimim, neden varım soruları arasında boğulmuş gibisin. Tabii bu sorgulamaları daha kafanda bitirmediğin için yaşamanın zevkini çıkarman da pek olası değil. Zihnindeki sorgulamaları biraz geriye çekip hayata kalbinle ve hislerinle yaklaşırsan belki biraz rahatlayabilirsin. Çünkü işin içine zihin girince yaşamdan alınan zevk de otomatik olarak düşüşe geçiyor. Böylece bu dünyadaki varlığınla ilgili kendini daha rahat hissedebilirsin. Denemeye değmez mi sence de?

Yaşamanın Hakkını Veriyorsun!

Verdiğin cevaplara göre sen bu hayatı istediğin gibi yaşayan taraftasın. Gerek aldığın eğitim gerek özel hayatındaki insanların aracılığıyla kendini epey bi' olgunlaştırmışsın. Belki bu uzun sürmüş ama sen bu olgunlaşma sürecinden zaferle çıkmışsın. Neden mi öyle söylüyoruz? Çünkü yaşamanın hakkını vermek önce kendini tanımaktan ve neyi sevip neyi sevmediğini bilmekten geçer. Sen bütün iyi ve kötü yanlarınla barışmış ve kendin için en doğru olan hayat tarzının peşinden gitmişsin! Kendini tanıyabilmek her insanın istediği ama çoğu kimsenin daha tanıyamadan bu dünyadan ayrıldığı bir durumdur. Sana gelecek olursak hayattaki zevklerini ve tutku duyduğu alanları belirleyen bir insan da yaşamanın hakkını veriyordur doğrusu; tıpkı sen gibi. Bunun sırrını bizimle paylaşmak ister misin?

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