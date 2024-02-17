Ne Kadar Şımarık Büyüdün?
Ne Kadar Şımarık Büyüdün?
Aile hayatımızda hepimiz farklı şekillerde büyütülmüşüzdür. Kimimiz ne yaparsa yapsın yerlere göklere sığdırılamıyorken kimimiz ağzında kuş tutsa bile bir övgü alamamışızdır. Peki sen nasıl büyüdün? Ailen seni şımarttı mı yoksa tam tersi mi oldu?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim.
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Evin tek çocuğu musun?
4. Okuldan eve karneyle döndüğünde sana hediyeler alındı mı?
5. Çocukken yaz tatilini nerede geçiriyordunuz?
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6. Ailen seni başkalarına karşı hiç övüyor muydu?
7. Bir hata yaptığında ailenin sana karşı tepkisi nasıl olurdu?
8. Ailen sırf sen istediğin için seni bir seyahate götürdü mü?
9. Derslerden başarısız not aldığında kendini nasıl hissediyordun?
10. Son olarak ailenin her zaman yanında olduğunu düşünüyor musun?
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Evin Tek Çocuğu Gibisin!
Şımarıklık Senin Geninde Yok!
Seni Hiç Şımartmamışlar ki!
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