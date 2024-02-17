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Ne Kadar Şımarık Büyüdün?

Ne Kadar Şımarık Büyüdün?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 14:42

Aile hayatımızda hepimiz farklı şekillerde büyütülmüşüzdür. Kimimiz ne yaparsa yapsın yerlere göklere sığdırılamıyorken kimimiz ağzında kuş tutsa bile bir övgü alamamışızdır. Peki sen nasıl büyüdün? Ailen seni şımarttı mı yoksa tam tersi mi oldu?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim.

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Evin tek çocuğu musun?

4. Okuldan eve karneyle döndüğünde sana hediyeler alındı mı?

5. Çocukken yaz tatilini nerede geçiriyordunuz?

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6. Ailen seni başkalarına karşı hiç övüyor muydu?

7. Bir hata yaptığında ailenin sana karşı tepkisi nasıl olurdu?

8. Ailen sırf sen istediğin için seni bir seyahate götürdü mü?

9. Derslerden başarısız not aldığında kendini nasıl hissediyordun?

10. Son olarak ailenin her zaman yanında olduğunu düşünüyor musun?

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Evin Tek Çocuğu Gibisin!

Ve işte karşınızda, ailenin en şımarık bireyi! Verdiğin cevaplar gösteriyor ki yaz tatillerinde denizin maviliğine kendini bırakan, karnesi pek parlak olmasa bile yüzüne asla kızılmayan, bir dediği pek de fazla ikiletilmeyen bir çocukluk geçirmişsin. Ailenin seni adeta bir tahtta taşıdığını söyleyebiliriz. Tabii bunun nedeni ailenin sana karşı olan sevgisi ve biraz da fazla üstüne düşmeleri. Senin üstüne neden bu kadar fazla düşüyorlar bilemeyiz ama sonuç olarak baktığımızda yaşıtlarından daha fazla özel muamele görüp çevrendekiler tarafından kıskanıldığın ayan beyan ortada. Şımarıklık dozunda güzeldir, ama sana soralım sen bu şımarıklığı nasıl yaşadın? Sevgi ve saygı dolu bir çocukluk diyorsan çok kıskanırız bizden söylemesi!

Şımarıklık Senin Geninde Yok!

Verdiğin cevapları değerlendirdiğimizde ne görüyoruz dersin? Şımarıklıkla büyütülmemiş bir çocuk olduğuna dair tüm işaretler ortada. Zira sen ailenin prensesi ya da prensi olmamışsın, aksine ailenin eşit bir parçası olmuşsun. Kardeşlerin varsa, aile içinde hiçbir zaman birinci sınıf ya da ikinci sınıf muamelesi görmemişsin. Herkesin eşit olduğu, herkese eşit sorumluluklar, eşit güven ve eşit değer verildiği bir ailede büyümüşsün. Sözümüz ona sen şımarıklık nedir görmemişsin ve ailenin sıcak ve adil tutumu sayesinde, şımarıklığa pek de ihtiyaç duymamışsın. Belki zor zamanlar geçirmiş olabilirsin; övgü alamadığın veya pohpohlanmadığın için özgüveninde kırılmalar meydana gelmiş olabilir ama bunlar sende kalıcı bir hasar bırakmamış. Ne diyelim sağlıklı bir aile böyle bir şey olsa gerek!

Seni Hiç Şımartmamışlar ki!

Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara baktığımızda ortada seni şımartan bir aile tablosu çizmediğini fark ettik. Evet, doğru duydun! Senin çocukluğun, pamuk şekerler, sınırsız çizgi film seansları ve her istediğinde yeni bir oyuncakla dolu bir hayatla geçmemiş. İster ekonomik koşullar olsun ister ailenin çocuk büyütme anlayışı çoğunlukla geri planda kalmışsın. Ancak çocukken yaşadığın tüm bu ihmal edilme durumları seni güçlü bir insan haline getirmiş. Zira hayatın zorluklarıyla başa çıkmanı sağlamış desek yeridir. Yaş aldıkça daha bağımsız, daha sorumluluk sahibi ve belki de daha hırslı biri haline gelmişsin. Sonuçta, hayat her zaman pamuk şekerler ve çizgi filmlerle dolu değil, öyle değil mi?

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