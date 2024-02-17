Ne Kadar Şımarık Büyüdün?

Ve işte karşınızda, ailenin en şımarık bireyi! Verdiğin cevaplar gösteriyor ki yaz tatillerinde denizin maviliğine kendini bırakan, karnesi pek parlak olmasa bile yüzüne asla kızılmayan, bir dediği pek de fazla ikiletilmeyen bir çocukluk geçirmişsin. Ailenin seni adeta bir tahtta taşıdığını söyleyebiliriz. Tabii bunun nedeni ailenin sana karşı olan sevgisi ve biraz da fazla üstüne düşmeleri. Senin üstüne neden bu kadar fazla düşüyorlar bilemeyiz ama sonuç olarak baktığımızda yaşıtlarından daha fazla özel muamele görüp çevrendekiler tarafından kıskanıldığın ayan beyan ortada. Şımarıklık dozunda güzeldir, ama sana soralım sen bu şımarıklığı nasıl yaşadın? Sevgi ve saygı dolu bir çocukluk diyorsan çok kıskanırız bizden söylemesi!