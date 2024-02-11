Hayatında Çöpe Atman Gereken Ne?
Hayatında Çöpe Atman Gereken Ne?
İçimizde biriktirdiğimiz duygular zamanla bize yük olur. Onlarla yüzleşmek ve artık hayatımızdan kovmak için çok farklı yollar vardır. Kimileri intikamın peşinden gider, kimileri de biriktirip birden patlamanın. Ama belki de en iyisi -hayata devam edebilmek için- bazılarını çöpe atmaktır. Peki senin çöpe atman gereken durum ne?
Hazırsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Daha önce aynı evde yaşadığın birinin ölümüyle derinden sarsıldın mı?
4. Senin egonu aşağıdakilerden hangisi daha çok tatmin eder?
5. İçinde beslediğin duygular son zamanlarda sana yük gibi oluyor mu?
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6. Peki senin eğlence anlayışın ne?
7. İnsan ilişkilerini şöyle bir gözden geçir: Biriyle kavga ettiğinde ağzından ilk çıkan sözler suçlayıcı ifadeler midir?
8. Sevgilin/partnerin/eşin aşk hayatında seni nasıl tanımlar?
9. Şimdi dürüstçe cevap ver: Acı çekmekten zevk alır mısın?
10. Empati yeteneğine 1'den 5'e kadar puan ver desek kaç verirsin?
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Yaşadıklarını Dramatikleştirmeyi Bir Kenara Atmalısın!
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