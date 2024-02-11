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Hayatında Çöpe Atman Gereken Ne?

Hayatında Çöpe Atman Gereken Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 13:46

İçimizde biriktirdiğimiz duygular zamanla bize yük olur. Onlarla yüzleşmek ve artık hayatımızdan kovmak için çok farklı yollar vardır. Kimileri intikamın peşinden gider, kimileri de biriktirip birden patlamanın. Ama belki de en iyisi -hayata devam edebilmek için- bazılarını çöpe atmaktır. Peki senin çöpe atman gereken durum ne?

Hazırsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Daha önce aynı evde yaşadığın birinin ölümüyle derinden sarsıldın mı?

4. Senin egonu aşağıdakilerden hangisi daha çok tatmin eder?

5. İçinde beslediğin duygular son zamanlarda sana yük gibi oluyor mu?

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6. Peki senin eğlence anlayışın ne?

7. İnsan ilişkilerini şöyle bir gözden geçir: Biriyle kavga ettiğinde ağzından ilk çıkan sözler suçlayıcı ifadeler midir?

8. Sevgilin/partnerin/eşin aşk hayatında seni nasıl tanımlar?

9. Şimdi dürüstçe cevap ver: Acı çekmekten zevk alır mısın?

10. Empati yeteneğine 1'den 5'e kadar puan ver desek kaç verirsin?

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Yaşadıklarını Dramatikleştirmeyi Bir Kenara Atmalısın!

Verdiğin cevaplara göre, dram ve dramatikleştirmenin hayatından bir an önce çıkarılması gerektiğini görüyoruz. Anlaşılan o ki, geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimleri aşırı derecede dramatize ediyor ve sanki bu acılarla besleniyormuşsun. Ancak hayat, yaşadığımız acıları aşmak ve mevcut durumda hayatımıza ne gibi güzellikler ekleyebileceğimizi düşünmekle daha anlamlı hale gelir. Bu durumda, yaşamınızı daha iyi bir hale getirmek için, geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları dramatize etmeyi bırakmalıyız. Bunun yerine, şimdiki zamana odaklanmalıyız. Sen de bu yaklaşımı denersen hayatını daha dolu dolu ve anlamlı kılacağından hiç şüphemiz yok!

Sadece Egonu Tatmin Eden Davranışları Şöyle Uzağa Fırlat!

Hayatının merkezinde egonun yer aldığını söyleyebiliriz. Egonu beslemeye yönelik eylemler, yaşamının hemen her alanını etkiliyor gibi görünüyor. Senin hakkında ne düşündüğüne dair insanların fikirleri senin için o kadar önemli ki, sanki etrafına egonla bir duvar örmüşsün. Fakat egonun bu yıkıcı etkilerinden kurtulup özünle baş başa kaldığında, hayatının ne kadar keyifli olabileceğini göreceksin. Bu durum, aşk hayatında gurur meselelerine takılmamak, iş hayatında kontrol takıntısından vazgeçmek gibi birçok alanda kendini gösterebilir. Egonun baskısından kurtulduğunda, hayatının ne kadar rahat ve huzurlu olabileceğini fark edeceksin. Denemeye değer deriz!

İyi Niyetinin Bir Kısmını Geri Dönüşüme Gönder!

Evet, işte geldik sana. Gözlerinden yıldızlar fışkıran, her zaman kalbinde umudu yeşerten biri olduğunu söyleyebiliriz senin için. İyimserliğin adeta bir sanat eseri gibi, her durumda ve her koşulda pozitif bakış açını koruyabiliyorsun. Bu özelliğinle etrafındakileri de aydınlatmayı başarıyorsun. Ancak bu durum, bazen senin her şeyi sorgulamadan kabul etmene yol açıyor. Bu da ne yazık ki, bazı kişilerin senin bu iyi niyetini fırsat bilerek suistimal etmesine neden olmuş. Belki de bu yüzden sorgulama kaslarını çalıştırmanın zamanı gelmiştir. Sana tavsiyemiz iyi niyetini tamamen çöpe atmanı değil, sadece biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz. Bu sayede hayatında daha sağlam adımlarla ilerleyebilirsin.

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