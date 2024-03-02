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Kişilik Testi: Özgün müsün Taklit mi?

Kişilik Testi: Özgün müsün Taklit mi?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 12:02

Özgünlük ve taklitçilik insanın hayatında çok sık karşılaştığı durumlar. Zira hepimiz başka insanlardan esinleniriz. Ama bazen bunu fazla abartırız. Peki sen bu ikilemin ne tarafındasın?

Cevabı merak ediyorsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerinden çok etkilenir misin?

4. Aşağıdakilerden hangisi senin kişiliğini tanımlar?

5. Peki günlük hayatında sorgulayıcı bir tavra sahip misin?

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6. Kuralların dışına çıktığında kendini nasıl hissedersin?

7. Etrafında seni taklit eden insanlar çok var mı?

8. Kalabalığa karışıp bir fikrini söylediğinde seni hemen fark ediyorlar mı?

9. Aşağıdakilerden hangisi senin sahip olmaktan memnun olmadığın kişisel bir özellik gibi geliyor?

10. Son olarak senin kariyer hayatının olmazsa olmaz kuralı ne?

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Özgün Bir İnsana Benziyorsun!

Evet, işte geldi bizim orijinal ve marjinal insanımız! Verdiğin cevaplara göre sen oldukça yaratıcı ve eline aldığı her işte kendi farkını ortaya koyan bir insansın. Eğitim hayatında sorgulayıcı, aşk hayatında tutkulu, iş hayatında da kendine has iş yöntemleriyle çalışan birisin. Başka insanların yaptığını ya da ne dediğini pek umursamıyor, genelde kendin için doğru olanı yapmaktan çekinmiyorsun. Ve bu kişisel özelliğin hayatının her alanına sirayet etmiş durumda. Hayatının her alanında kendi tarzını oluşturmuşsun ve insanlar seninle ilgili konuştuğunda kendine 'işte tam onluk bir hareket' dedirtiyorsun. Tabii insanların senin hakkında iyi mi yoksa kötü mü konuştuğunu bilemeyiz. Ama şurası var ki sen farkını, tarzını zaten yaratmışsın!

Sende Az Buçuk Taklitçilik Var

Verdiğin cevaplara göre sen deli dolu, yerinde duramayan, aynı anda her işi yapmaya çalışan bir karakter özelliğine sahipsin. Tabii böyle bir karaktere sahipken de tam olarak kendini tanıyamamışsın. Neyi seviyorsun, neyi istiyorsun, senin için bu hayatta önemli olan ne, ne yaparsan hayattan zevk alırsın bunları hiç bilmiyorsun. Bunları bilmediğin için de maalesef başka insanların hayatlarını taklit ediyorsun ya da onlar gibi olmayı çok istiyorsun. Bunun yanı sıra başkalarının yaşantıları senin gözüne harika gözükürken kendi hayatını yaşamayı unutuyorsun. İşte bunlar hep taklit! Sana tavsiyemiz hayatının ibresini kendine çevir ve kendini geliştirmeye odaklan! Özgünlük ancak böyle elde edilir; tabii istiyorsan.

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