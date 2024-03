Evet, işte geldi bizim orijinal ve marjinal insanımız! Verdiğin cevaplara göre sen oldukça yaratıcı ve eline aldığı her işte kendi farkını ortaya koyan bir insansın. Eğitim hayatında sorgulayıcı, aşk hayatında tutkulu, iş hayatında da kendine has iş yöntemleriyle çalışan birisin. Başka insanların yaptığını ya da ne dediğini pek umursamıyor, genelde kendin için doğru olanı yapmaktan çekinmiyorsun. Ve bu kişisel özelliğin hayatının her alanına sirayet etmiş durumda. Hayatının her alanında kendi tarzını oluşturmuşsun ve insanlar seninle ilgili konuştuğunda kendine 'işte tam onluk bir hareket' dedirtiyorsun. Tabii insanların senin hakkında iyi mi yoksa kötü mü konuştuğunu bilemeyiz. Ama şurası var ki sen farkını, tarzını zaten yaratmışsın!