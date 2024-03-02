Kişilik Testi: Özgün müsün Taklit mi?
Kişilik Testi: Özgün müsün Taklit mi?
Özgünlük ve taklitçilik insanın hayatında çok sık karşılaştığı durumlar. Zira hepimiz başka insanlardan esinleniriz. Ama bazen bunu fazla abartırız. Peki sen bu ikilemin ne tarafındasın?
Cevabı merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerinden çok etkilenir misin?
4. Aşağıdakilerden hangisi senin kişiliğini tanımlar?
5. Peki günlük hayatında sorgulayıcı bir tavra sahip misin?
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6. Kuralların dışına çıktığında kendini nasıl hissedersin?
7. Etrafında seni taklit eden insanlar çok var mı?
8. Kalabalığa karışıp bir fikrini söylediğinde seni hemen fark ediyorlar mı?
9. Aşağıdakilerden hangisi senin sahip olmaktan memnun olmadığın kişisel bir özellik gibi geliyor?
10. Son olarak senin kariyer hayatının olmazsa olmaz kuralı ne?
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Özgün Bir İnsana Benziyorsun!
Sende Az Buçuk Taklitçilik Var
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