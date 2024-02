Verdiğin cevaplara göre senin karakterin adeta bir gizem, bir çelişki dolu. Kendini başkalarından soyutlamayı çok seviyorsun. Ancak bu durum, senin iç dünyanı bir o kadar da karmaşık hale getiriyor. Yalnız kalmayı sevdiğin kadar, bu durumdan rahatsız olan bir yanın da olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların seni kendilerinden uzaklaştırdığını düşünüyor, belki de bu düşünceyle kendini daha da izole ediyorsun. Ancak bu düşünce bir yanılsamadan ibaret. Çünkü aslında sen hiç de yalnız değilsin. Birçok insan seninle zaman geçirmeyi seviyor, seninle sohbet etmeyi, seninle güzel anılar biriktirmeyi keyifli buluyor. Hatta belki de seninle birlikte ağlamayı bile seviyorlar. Yani dememiz o ki kendini yalnız hissettiğin her an, etrafında seni anlamak, seni tanımak isteyen birçok insan olduğunu unutma. Sen aslında hiç de yalnız değilsin ve bunu artık kendine de itiraf et.