Kendine İtiraf Etmen Gereken Ne?
Kendine İtiraf Etmen Gereken Ne?
Denge kurması zor doğamız yüzünden bazen etrafımızdakilere karşı dürüst olamayız. Hatta etrafımızı bırakın, bazen kendimizle konuşurken bile gerçekleri söyleyemez, itiraf etmekten çekiniriz. Peki senin kendine itiraf etmen gereken ne?
Hazırsan hemen başlayalım!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Son zamanlarda içinden çıkamadığın bir sorun için başkasından yardım aldın mı?
4. Hayatın bir kitap olsa ana teması ağırlıklı olarak ne olurdu?
5. Kendine çok sık yalan söyler misin?
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6. İş/okul hayatında insanlar senin hakkında genellikle ne düşünüyor?
7. Gelecek planları yapmaktan hoşlanır mısın?
8. Romantik ilişkilerinde korktuğun şey ne?
9. Sosyal bir insan olmak senin için ne ifade ediyor?
10. Son olarak kendine itiraf etmekten ölesiyle korktuğun bir şey var mı?
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