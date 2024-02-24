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Kendine İtiraf Etmen Gereken Ne?

Kendine İtiraf Etmen Gereken Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 19:01

Denge kurması zor doğamız yüzünden bazen etrafımızdakilere karşı dürüst olamayız. Hatta etrafımızı bırakın, bazen kendimizle konuşurken bile gerçekleri söyleyemez, itiraf etmekten çekiniriz. Peki senin kendine itiraf etmen gereken ne? 

Hazırsan hemen başlayalım!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Son zamanlarda içinden çıkamadığın bir sorun için başkasından yardım aldın mı?

4. Hayatın bir kitap olsa ana teması ağırlıklı olarak ne olurdu?

5. Kendine çok sık yalan söyler misin?

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6. İş/okul hayatında insanlar senin hakkında genellikle ne düşünüyor?

7. Gelecek planları yapmaktan hoşlanır mısın?

8. Romantik ilişkilerinde korktuğun şey ne?

9. Sosyal bir insan olmak senin için ne ifade ediyor?

10. Son olarak kendine itiraf etmekten ölesiyle korktuğun bir şey var mı?

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Yalnız Olmadığını Sen de Biliyorsun!

Verdiğin cevaplara göre senin karakterin adeta bir gizem, bir çelişki dolu. Kendini başkalarından soyutlamayı çok seviyorsun. Ancak bu durum, senin iç dünyanı bir o kadar da karmaşık hale getiriyor. Yalnız kalmayı sevdiğin kadar, bu durumdan rahatsız olan bir yanın da olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların seni kendilerinden uzaklaştırdığını düşünüyor, belki de bu düşünceyle kendini daha da izole ediyorsun. Ancak bu düşünce bir yanılsamadan ibaret. Çünkü aslında sen hiç de yalnız değilsin. Birçok insan seninle zaman geçirmeyi seviyor, seninle sohbet etmeyi, seninle güzel anılar biriktirmeyi keyifli buluyor. Hatta belki de seninle birlikte ağlamayı bile seviyorlar. Yani dememiz o ki kendini yalnız hissettiğin her an, etrafında seni anlamak, seni tanımak isteyen birçok insan olduğunu unutma. Sen aslında hiç de yalnız değilsin ve bunu artık kendine de itiraf et.

Kabul Et, Duygularını İnkâr Ediyorsun!

Verdiğin cevaplara bakılırsa duygularını gizleyen, insanlara onlarla ilgili düşüncelerini açıklamaktan daima çekinen ve duygularını içinde yaşayan bir insansın. Bu yüzden insanlar senin çekingen ve soğuk olduğunu düşünüyor; seninleyken kendilerini pek de rahat hissetmiyorlar. Belki de onlar hakkında ne hissettiğini bilseler sana karşı daha açık ve dürüst olacaklar! Aslında eskiden duygularını dolu dizgin yaşayan bir insanmışsın. Yaşadığın bazı kırgınlıklar duygularını bastırmana neden olmuş. İşin garip yanı ise sen henüz bu durumla yüzleşmemişsin. Yani sen bile duygularının farkında değilsin! Sana tavsiyemiz ister iş hayatı olsun ister aşk; yavaşla ve ne hissettiğini anlamaya çalış.

Bir Hedef Belirlemeden Başarman Zor!

Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara bakılırsa sen oldukça atik, hırslı ve çalışkan bir insansın. Bir işe başladığında ya da aklına yeni bir fikir geldiğinde adım atmaktan hiç çekinmeyen bir tarafın var. Ama burada kocaman bir eksik var. Sen de gördün mü? Evet, hedefsizlikten bahsediyoruz. Çünkü hayatla mücadelesi olan, kendi potansiyelini gerçekleştirmek için efor harcayan bir insan olarak ne yazık ki henüz kendine bir hedef koymamışsın. Hayatın şu an günü tamamlayıp eve dönmekten ibaret gibi sanki. Oysa bir hedefin olsa içindeki bir yere ait olamama hissi, benlik kaygısı ve stresin de belki azalacak. Bu yüzden bunu bi' düşün ve artık kendine itiraf et diyoruz. Zira bu hayatta herkesin ve her şeyin bir hedefi vardır!

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