Mesut Özil ile Eşi Amine Gülşe Ramazan Ayında Deprem Bölgesinde Yaşayanları Unutmadı!
Mesut Özil ile Eşi Amine Gülşe Ramazan Ayında Deprem Bölgesinde Yaşayanları Unutmadı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Yardımsever kişiliğiyle tanınan ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Ramazan ayında deprem bölgesinde yaşayan 18 çocuğun 12 yıllık zorunlu eğitim masraflarının tamamını üstlendi.
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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’de forma giyen, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesinden sonra epey gündem olmuştu.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da mutlu olan Mesut Özil ile 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2022 yılında ikinci çocukları Ela'yı kucaklarına aldılar.
Mutlu anlarını zaman zaman da olsa paylaşmayı ihmal etmeyen Mesut Özil ve Amine Gülşe, imrenilen çiftler arasında yer alıyor.
Futbol dünyasının dikkat çeken oyuncularından Mesut Özil, yeşil sahalara veda ettikten sonra kendini hayır işlerine adadı.
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Şimdi ise ünlü çiftten ayakta alkışlanacak bir hareket geldi. Yardımsever kişiliğiyle tanınan Mesut Özil ve eşi, Ramazan ayında deprem bölgesinde yaşayanları unutmadı.
Mesut Özil ile Amine Gülşe depremzede 18 çocuğun zorunlu eğitim hayatları boyunca tüm masraflarını üstlendi.
Siz hayırsever bu çiftin ihtiyaç sahipleri için kolları sıvamasına ne diyorsunuz?
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