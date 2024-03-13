Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna'nın Yeni Tarzı Ali Rıza Bey'in Ağzının Tadını Kaçıracak!

Yaprak Dökümü dizisinin Hayriye Hanım'ı olarak hatırlarımıza kazınmış olan ünlü oyuncu Güven Hokna'nın son hali sosyal medyada herkesin ağzını açık bıraktı. Geçtiğimiz aylarda komik bir video ile gündemimize gelen Güven Hokna'nın bir anda bu denli değişmesi Ali Rıza Bey'in ağzının tadını kaçıracak!