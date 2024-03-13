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Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna'nın Yeni Tarzı Ali Rıza Bey'in Ağzının Tadını Kaçıracak!

Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna'nın Yeni Tarzı Ali Rıza Bey'in Ağzının Tadını Kaçıracak!

Yaprak Dökümü
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.03.2024 - 17:57

Yaprak Dökümü dizisinin Hayriye Hanım'ı olarak hatırlarımıza kazınmış olan ünlü oyuncu Güven Hokna'nın son hali sosyal medyada herkesin ağzını açık bıraktı. Geçtiğimiz aylarda komik bir video ile gündemimize gelen Güven Hokna'nın bir anda bu denli değişmesi Ali Rıza Bey'in ağzının tadını kaçıracak!

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Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde oynayan, yıllar boyunca tiyatronun tozunu yutmuş isimlerden biri olan ünlü oyuncu Güven Hokna'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde oynayan, yıllar boyunca tiyatronun tozunu yutmuş isimlerden biri olan ünlü oyuncu Güven Hokna'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

78 yaşındaki usta oyuncu, yıllardır televizyonun sevilen ve aranan isimlerinden bir tanesi. Aynı zamanda yıllar boyunca sürdürdüğü tiyatro kariyeriyle de herkesin saygı duyduğu bir isim.

Birbirinden fenomen yapımda rol almış olsa da kendisini yıllardır Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye Hanım rolüyle anıyoruz.

Birbirinden fenomen yapımda rol almış olsa da kendisini yıllardır Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye Hanım rolüyle anıyoruz.

Avrupa Yakası'nda Melahat'i, Kurtlar Vadisi'nde Nergis Karahanlı'yı canlandırsa da, bir dönemin fenomen yapımlarından Yaprak Dökümü'ndeki Hayriye Tekin rolü bambaşka bir yer tutuyor. 174 bölüm boyunca ekranlardaki yerini koruyan Yaprak Dökümü hikayesi ve oyunculuklarıyla hepimizin hala severek izlediği yapımlar arasında.

Yıllardır dilimizden düşmeyen bir repliği var ki, o da "Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey!".

Yıllardır dilimizden düşmeyen bir repliği var ki, o da "Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey!".

Yaprak Dökümü dizisinde kızları yüzünden sürekli başı ağıran, eşi Ali Rıza Tekin'i idare etmek zorunda olan ve ne olursa olsun altın günlerinden vazgeçmeyen ve göbek atmayı ihmal etmeyen Hayriye Hanım efsane bir karakterdi elbette.

Güven Hokna'yı ekranda izlediğimiz son yapım ise yine fenomen işlerden biri olan Hercai olmuştu.

Güven Hokna'yı ekranda izlediğimiz son yapım ise yine fenomen işlerden biri olan Hercai olmuştu.

2019 yılında yayınlanmaya başlayan ve 69 bölüm boyunca süren Hercai'nin başrolünde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyordu. Güven Hokna diziye 24. bölümde dahil olmuş ve 64. bölüme kadar Şükran Anneanne rolünü üstlenmişti.

Geçtiğimiz yıl "Cenazemize Hoş Geldiniz" isimli sinema filminde rol alan Güven Hokna, bir süredir hiçbir projede yer almıyor.

Geçtiğimiz yıl "Cenazemize Hoş Geldiniz" isimli sinema filminde rol alan Güven Hokna, bir süredir hiçbir projede yer almıyor.

Kendisinin oyunculuk dışında bir de siyasi kariyeri var desek yalan söylemiş olmayız. 2019 yılında Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Üsküdar'dan Demokratik Sol Parti (DSP) belediye başkan adayı olmuştu kendisi.

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Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ile çektiği video oldukça gündem olmuş ve sosyal medyayı yıkıp geçmişti.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ile çektiği video oldukça gündem olmuş ve sosyal medyayı yıkıp geçmişti.

Hepimizin hatırında kalan Hayriye Hanım imajıyla karşımıza çıkan Güven Hokna'nın videoda Yaprak Dökümü günlerini taklit etmesi hepimizi oldukça eğlendirmişti.

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra karşımıza yepyeni bir tarzla çıkan 78 yaşındaki Güven Hokna herkesi şoke etti!

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra karşımıza yepyeni bir tarzla çıkan 78 yaşındaki Güven Hokna herkesi şoke etti!

Büyük renkli kemik gözlükleri, saç stili, aksesuarları ve giyimiyle bambaşka biri haline gelmiş olan Güven Hokna'nın bu halini görenler inanamadı.

Bir kesim kendisini usta isim Aysel Gürel'e benzetirken, bir kesim de geçtiğimiz günlerde 102 yaşında hayata gözlerini yuman Iris Apfel'e benzetti.

Bir kesim kendisini usta isim Aysel Gürel'e benzetirken, bir kesim de geçtiğimiz günlerde 102 yaşında hayata gözlerini yuman Iris Apfel'e benzetti.

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