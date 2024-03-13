Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna'nın Yeni Tarzı Ali Rıza Bey'in Ağzının Tadını Kaçıracak!
Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna'nın Yeni Tarzı Ali Rıza Bey'in Ağzının Tadını Kaçıracak!
Yaprak Dökümü dizisinin Hayriye Hanım'ı olarak hatırlarımıza kazınmış olan ünlü oyuncu Güven Hokna'nın son hali sosyal medyada herkesin ağzını açık bıraktı. Geçtiğimiz aylarda komik bir video ile gündemimize gelen Güven Hokna'nın bir anda bu denli değişmesi Ali Rıza Bey'in ağzının tadını kaçıracak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde oynayan, yıllar boyunca tiyatronun tozunu yutmuş isimlerden biri olan ünlü oyuncu Güven Hokna'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Birbirinden fenomen yapımda rol almış olsa da kendisini yıllardır Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye Hanım rolüyle anıyoruz.
Yıllardır dilimizden düşmeyen bir repliği var ki, o da "Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey!".
Güven Hokna'yı ekranda izlediğimiz son yapım ise yine fenomen işlerden biri olan Hercai olmuştu.
Geçtiğimiz yıl "Cenazemize Hoş Geldiniz" isimli sinema filminde rol alan Güven Hokna, bir süredir hiçbir projede yer almıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ile çektiği video oldukça gündem olmuş ve sosyal medyayı yıkıp geçmişti.
Aradan kısa bir süre geçtikten sonra karşımıza yepyeni bir tarzla çıkan 78 yaşındaki Güven Hokna herkesi şoke etti!
Bir kesim kendisini usta isim Aysel Gürel'e benzetirken, bir kesim de geçtiğimiz günlerde 102 yaşında hayata gözlerini yuman Iris Apfel'e benzetti.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda