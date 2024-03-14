Uyuşturucu Kaçakçısı Futbolcu: Dubai’de Tutuklandı
Uyuşturucu Kaçakçısı Futbolcu: Dubai’de Tutuklandı
Rus ekibi Spartak Moskova’da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Hollanda’nın talebi üzerin Dubai’de tutuklandı. Yıldız oyuncunun, 2020 yılında Hollandalı bir çete ile yüzlerce 100 kilo kokain kaçakçılığı yaptığı tespit edilmişti.
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Kariyerinde Twente, Sevilla, Ajax ve son olarak Spartak Moskova formaları giyen 32 yaşındaki milli futbolcu Quincy Promes, Hollanda’da görülen davada uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Takımıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’inde kampa giden Quincy Promes, gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.
Hollanda’nın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan futbolcu bu sefer tutuklandı. Promes’in Hollanda’ya gönderileceği öğrenildi.
Quincy Promes geçtiğimiz yıl da kuzenini bacağından bıçaklamış ve 1.5 yıl hapis cezası almıştı.
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