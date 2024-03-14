Uyuşturucu Kaçakçısı Futbolcu: Dubai’de Tutuklandı

Rus ekibi Spartak Moskova’da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Hollanda’nın talebi üzerin Dubai’de tutuklandı. Yıldız oyuncunun, 2020 yılında Hollandalı bir çete ile yüzlerce 100 kilo kokain kaçakçılığı yaptığı tespit edilmişti.