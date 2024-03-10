Dani Alves İntihar Etti mi? Cezaevinde Tutuklu Bulunan Dani Alves’in İntihar İddiası Hakkında Açıklama Yapıldı
Dani Alves İntihar Etti mi? Cezaevinde Tutuklu Bulunan Dani Alves’in İntihar İddiası Hakkında Açıklama Yapıldı
2022 yılında gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves’in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski futbolcu Dani Alves’in intihar ettiği iddiaları üzerine futbolcunun sözcüsü ve avukatları bir açıklama yaptı.
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Barcelona ve Brezilya Millî Takımı'nın eski sağ beki Dani Alves, geçtiğimiz haftalarda İspanyol mahkemesi tarafından tecavüz suçlamasından dolayı 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İspanyol mahkemesinin karar metninde kullanılan ifadeler şu şekilde:
Karar sonrasında cezaevine giden Dani Alves ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Paulo Albuquerque’nin iddiasına göre; Brezilyalı eski futbolcu cezaevinde intihar etti ve hayatını kaybetti.
Dani Alves’in intihar ettiği iddiası tüm dünyada şok etkisi yaratırken iddiadan yaklaşık 12 saat sonra Dani Alves'in Sözcüsünden bir açıklama geldi.
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Brezilyalı eski futbolcu hakkındaki intihar iddiaları yalanlarken açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bilgi, Rio de Janeiro'dan Paulo Albuquerque tarafından sosyal ağ X profilinde yayınlanmıştır. Hiçbir dayanağı ve doğruluk payı yoktur. Bu iddiayı ortaya atan sorumsuz kişiye dava açılmalı.”
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