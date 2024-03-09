Cinsel Taciz Suçlamasıyla Tutuklanan Eski Futbolcu Dani Alves’in İntihar Ettiği İddia Edildi
Cinsel Taciz Suçlamasıyla Tutuklanan Eski Futbolcu Dani Alves’in İntihar Ettiği İddia Edildi
2022 yılında bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves’in hapiste intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
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Barcelona ve Brezilya Millî Takımı'nın eski sağ beki Dani Alves, geçtiğimiz haftalarda İspanyol mahkemesi tarafından tecavüz suçlamasından dolayı 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İspanyol mahkemesinin karar metninde kullanılan ifadeler şu şekilde:
Karar sonrasında cezaevine giden Dani Alves ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque’nin iddiasına göre; Brezilyalı eski futbolcu cezaevinde intihar etti ve hayatını kaybetti.
Herkesi şoke eden bu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Dani Alves'in, 4.5 yıllık hapis kararı çıkmadan önce eski eşi Joana Sanz'a mektup gönderdiği ortaya çıktı. Sanz bu mektubu Instagram'dan paylaştıktan kısa süre sonra kaldırdı. Vogue'de yer alan habere göre mektupta Alves, şu ifadeleri kullanıldı:
"Hayalini kurduğum ve kurmaya devam ettiğim şey... Seninle tüm yollara çıkmak istiyorum. Yanlış kadını seçmedim. Evet, o sendin. İçinde senin olmadığın tek bir gün, tek bir an, tek bir planım yok. Uyandığını görebileceğim günün gelmesi için her gün dua ediyorum. Nerede olursa olsun hep ama sen hep yanımda ol. Garip duygular hissediyorum. Seni seviyorum."
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