57'lik Boksör Mike Tyson Netflix'te Canlı Yayınlanacak Jake Paul Maçı Öncesi Antrenman Videosuyla Korku Saldı
57'lik Boksör Mike Tyson Netflix'te Canlı Yayınlanacak Jake Paul Maçı Öncesi Antrenman Videosuyla Korku Saldı
20 Temmuz Cumartesi günü NFL Dallas Cowboys'un evinde gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak Mike Tyson ile Jake Paul öncesi antrenman videoları düşmeye başladı. 57 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson, sosyal medya hesabından ilk antrenman görüntülerini yayınladı.
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Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu 57 yaşındaki Mike Tyson, Netflix'te canlı yayınlanacak boks maçı için antrenmanlara başladı.
Jake Paul ile Mike Tyson arasında geçecek mücadele merakla beklenirken, efsane ismin bu karşılaşma için çok yaşlı olduğu tartışma yaratmıştı.
57 yaşındaki Mike Tyson ile 27 yaşındaki Jake Paul maçı öncesi antrenman videoları gelmeye başladı.
Logan Paul, Jake Paul kabul etmeden önce Mike Tyson'a karşı dövüşmeyi reddettiğini açıklamıştı. "Mike Tyson'ın çok yaşlı olduğunu düşünüyorum... O bir bunak." demişti.
Son yılların en çok merakla beklenen maçı öncesi akıllara "Bir şampiyonun yüreğini asla hafife alma" sözleri geldi.
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‘’Bugün 1. gün... Eğlence daha yeni başlıyor.’’ diyen Mike Tyson antrenman görüntülerini hayranlarıyla paylaştı👇
Sizce maçın kazananı kim olur? Yorumlarda buluşalım!
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