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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Uzun Süre Sonra Kadıköy'de Maç İzleme Kararı Alması Taraftarı Gerdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Uzun Süre Sonra Kadıköy'de Maç İzleme Kararı Alması Taraftarı Gerdi

Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.03.2024 - 17:21

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol kulübünün Kadıköy'deki maçlarına gitmeme kararı almıştı. Koç, düzenlediği basın toplantısında Union SG maçı stadyumdan takip edeceğini duyurunca taraftarın da diline düştü.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Milyonlarca taraftar, heyecanla karşılaşmayı beklerken Ali Koç, düzenlendiği basın toplantısında "UEFA Başkanı Ceferin, perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca taraftar, heyecanla karşılaşmayı beklerken Ali Koç, düzenlendiği basın toplantısında "UEFA Başkanı Ceferin, perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı." ifadelerini kullandı.
media.fenerbahce.org

Koç'un açıklaması, sarı-lacivertli taraftarları da biraz düşünürdü 👇

Koç'un açıklaması, sarı-lacivertli taraftarları da biraz düşünürdü 👇
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