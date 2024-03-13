Mert Hakan Yandaş Pendikspor Maçındaki Gol Sevinci Hakkında Konuştu: "Bundan Sonra da Yapmaya Devam Edeceğim"
Mert Hakan Yandaş Pendikspor Maçındaki Gol Sevinci Hakkında Konuştu: "Bundan Sonra da Yapmaya Devam Edeceğim"
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Pendikspor maçındaki gol sevinci hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Konferans Ligi son 16 turu rövanşında oynayacağı Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuşan Mert Hakan Yandaş, İbrahim Üzülmez'in eleştirilerine yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Union Saint-Gilloise maçı öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile Kaptan Mert Hakan Yandaş, kritik maç öncesi basın toplasında yer aldı.
14 Mart Perşembe akşamı 20.45'te Kadıköy'de oynanacak müsabaka öncesinde Mert Hakan Yandaş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mert Hakan Yandaş, Pendikspor maçındaki gol sevinci hakkında konuştu.
Yandaş, "İdmanlarda şut çalışması yapıyoruz. O yüzden ceza sahası dışından çok gol atıyor olabiliyoruz. Pendikspor maçındaki gol sevincim tamamen kendi başıma yaptığım bir sevinçti."
"Oyunun içinde kalmak istiyorum, kendi kulübemize kadar devam eden bir sevinç oldu. Bundan sonra da aynı şekilde sevinmeye devam edeceğim kimseyi hedef almadım. Futbolda kalan herkese saygım sonsuzdur." ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda