2014 Yılındaki Arsenal ve Odegaard Kehaneti Tüylerinizi Diken Diken Edecek!
2014 Yılındaki Arsenal ve Odegaard Kehaneti Tüylerinizi Diken Diken Edecek!
Arsenal'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde Porto'yu eleyerek çeyrek finale yükselmesi 2014 yılından atılan tweeti hortlattı. Arsenal yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda eleniyordu. Hatta bu neredeyse gelenek haline gelmişti. 2014 yılında Arsenal'in kaptanı Odegaard’ın ülkesinin Stromsgodset takımında oynuyordu ve 16 yaşındaydı.
Ayrıntılara birlikte bakalım.
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında 180 dakika 1-1 berabere tamamlandı ve uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kazananı penaltılar belirledi.
Arsenal'in attığı golün asistini yapan Martin Odegaard, seri penaltı vuruşlarında da takımına liderlik edip ilk penaltıyı ağlara gönderdi.
Arsenal kalecisi Raya'nın 2 penaltıyı kurtararak takımını çeyrek finale yükselttiği karşılaşmanın en dikkat çeken futbolcusu ise Arsenal'in kaptanı Martin Odegaard oldu.
2014 yılında ise bir tweet atılmıştı. Odegaard henüz ülkesinin Stromsgodset takımında forma giyiyordu.
2014 yılındaki tweet ise şöyleydi: "Eğer Arsenal Martin Odegaard'ı kadrosuna katarsa, 2024 Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline katılmaları kesinleşir."
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Gerçekleşen kehanete gelen tepkiler ise şöyleydi: "Zaman yolculuğuna inanmazdım. Şimdi zaman yolculuğuna inanıyorum."👇
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"Bu tweet atıldığında Martin Ødegaard'ın (15 yaşında) böyle göründüğünü hepinize hatırlatmak isterim."👇
"On yıl sonra 25 yaşındaki Martin Ødegaard Arsenal'i #UCL çeyrek finallerine taşıyor. Bu yıldızlarda yazılıydı."👇
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