2014 Yılındaki Arsenal ve Odegaard Kehaneti Tüylerinizi Diken Diken Edecek!

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde Porto'yu eleyerek çeyrek finale yükselmesi 2014 yılından atılan tweeti hortlattı. Arsenal yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda eleniyordu. Hatta bu neredeyse gelenek haline gelmişti. 2014 yılında Arsenal'in kaptanı Odegaard’ın ülkesinin Stromsgodset takımında oynuyordu ve 16 yaşındaydı.

Ayrıntılara birlikte bakalım.