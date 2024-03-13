Arda Güler LaLiga'da Siftah Yaptı! Geçmişte İspanya'da Büyük İzler Bırakan Temsilcilerimizi Kimler Hatırlıyor?

Tüm Türkiye'de yakından takip edilen, başarılı olması dört gözle beklenen Real Madrid'in ve milli takımımızın 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Celta Vigo filelerini havalandırarak İspanya'daki kariyerinde ilk golünü attı. Son dakikalarda oyuna girmesine rağmen şansını çok iyi kullanan genç yeteneğimiz hem takım arkadaşlarını hem de Türkiye'de kendisini takip eden taraftarları sevindirdi.

Akıllara ise geçmişte İspanya'da uzun seneler forma giymiş ve önemli başarılar elde etmiş Türk futbolcular geliyor.

Bu içeriğimizde Türkiye'yi İspanya'da temsil eden bazı oyuncularımızın neler yaptıklarını anımsayacağız.