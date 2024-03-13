Arda Güler LaLiga'da Siftah Yaptı! Geçmişte İspanya'da Büyük İzler Bırakan Temsilcilerimizi Kimler Hatırlıyor?
Arda Güler LaLiga'da Siftah Yaptı! Geçmişte İspanya'da Büyük İzler Bırakan Temsilcilerimizi Kimler Hatırlıyor?
Tüm Türkiye'de yakından takip edilen, başarılı olması dört gözle beklenen Real Madrid'in ve milli takımımızın 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Celta Vigo filelerini havalandırarak İspanya'daki kariyerinde ilk golünü attı. Son dakikalarda oyuna girmesine rağmen şansını çok iyi kullanan genç yeteneğimiz hem takım arkadaşlarını hem de Türkiye'de kendisini takip eden taraftarları sevindirdi.
Akıllara ise geçmişte İspanya'da uzun seneler forma giymiş ve önemli başarılar elde etmiş Türk futbolcular geliyor.
Bu içeriğimizde Türkiye'yi İspanya'da temsil eden bazı oyuncularımızın neler yaptıklarını anımsayacağız.
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İspanya'da Türk futbolcu dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden birisi Nihat Kahveci... 2002 yılında Beşiktaş'tan Bask ekibi Real Sociedad'a transfer olan Nihat, bu takımda derin izler bırakmayı başardı.
O sezon Nihat Kahveci, İspanya liginde tam 23 gol kaydetti. Takımının en golcü ismi olan Nihat, 29 gol atan Roy Makaay'ın ardından, Ronaldo ile birlikte gol krallığında ikinci oldu. 2003 yılında Ballon d'Or ödülünde 3 oy alıp listeye girmeyi başardı.
Nihat, San Sebastian'da geçirdiği unutulmaz yılların ardından İspanya'nın Güney'ine, Villareal'e transfer oldu. Sociedad'da yaşadığı başarıları yaşayamasa da bu kulüpte de başarılı maçlar çıkardı.
Her ne kadar, İspanya'da çok başarılı bir dönem geçirmese de bu ülkede zirveye çıkmayı başaran lejyonerlerimizden birisi de kaleci Rüştü Reçber'di.
16 Ekim 2003'te UEFA Kupası'nda FK Púchov'u 8-0 yendikleri maçta ilk kez resmi bir maçta Barça kalesini korudu. İkinci tur maçlarında da Panionios karşısında iki maçta da forma giydi ve gol yemedi. 15 Aralık 2003'te ise ilk kez lig maçında Espanyol'a karşı forma giydi ve maçı Barcelona 2-1 kazandı.
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Yakın dönemde İspanya'da forma giyinmiş, olumlu ve olumsuz haberlerle hep gündemde olmuş bir diğer temsilcimiz ise Arda Turan. Arda'nın İspanya macerası 2011 yılında Atletico Madrid'e transferi ile başladı.
Arda Turan, 11 Temmuz 2015 tarihinde Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisine 41 milyon EURO ödenen Turan, Luis Suárez, Neymar, Zlatan Ibrahimović, Samuel Eto'o'dan sonra Barcelona tarihinin en pahalı beşinci futbolcusu oldu.
İspanya'da forma giyen Türk yıldızlar, elbette anlattığımız bu üç isimden ibaret değil. Enes Ünal, Emre Mor, Ersen Martin, Emre Çolak, Fatih Akyel gibi isimler de İspanya'da forma giyen Türk yıldızlar oldular. Özellikle Enes Ünal, İspanya'da dört farklı takımda forma giyerek bu alanda bir rekora sahip olmayı başardı.
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