Union SG Galibiyetiyle UEFA Konferans Ligi'ne Damga Vuran Fenerbahçe Kasasını Doldurdu
Union SG Galibiyetiyle UEFA Konferans Ligi'ne Damga Vuran Fenerbahçe Kasasını Doldurdu
Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım konumunda bulunan şu ana kadar gösterdiği performansla ciddi bir gelir elde etti . Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanacak olan Union Saint Gilloise maçından zaferle ayrılırsa kasasına 1 milyon Euro daha koyacak.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise deplasmanına çıkan Fenerbahçe, zorlu maçtan 3-0'lık galibiyetle döndü.
Bu skorla çeyrek final biletine de oldukça yakın olan temsilcimiz, bir sonraki tura adını yazdırması halinde toplam kazancınI da artıracak.
Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turundan başladığı Avrupa macerasında bugüne kadar çıktığı 13 karşılaşmadan 11 galibiyet çıkardı.
Bu performansın ekonomik getirisine bakıldığında ise İsmail Kartal ve öğrencileri, kulübe şu ana kadar toplam 7 milyon 601 bin euro (yaklaşık 250 milyon TL) kazandırdı.
Temsilcimiz, 14 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak son 16 turu rövanş maçında hata yapmazsa kasasına 1 milyon euro daha koyacak.
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Fenerbahçe, yarı finale kalırsa 2 milyon euro daha alacak. Şampiyonlukta 5 milyon euro , 2. olursa 3 milyon euro kazanacak.
İşte Fenerbahçe'nin bu Avrupa'dan elde ettiği gelir 👇
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