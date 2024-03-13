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Union SG Galibiyetiyle UEFA Konferans Ligi'ne Damga Vuran Fenerbahçe Kasasını Doldurdu

Union SG Galibiyetiyle UEFA Konferans Ligi'ne Damga Vuran Fenerbahçe Kasasını Doldurdu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
13.03.2024 - 12:28

Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım konumunda bulunan şu ana kadar gösterdiği performansla ciddi bir gelir elde etti . Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanacak olan Union Saint Gilloise maçından zaferle ayrılırsa kasasına 1 milyon Euro daha koyacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise deplasmanına çıkan Fenerbahçe, zorlu maçtan 3-0'lık galibiyetle döndü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise deplasmanına çıkan Fenerbahçe, zorlu maçtan 3-0'lık galibiyetle döndü.
media.fenerbahce.org

Bu skorla çeyrek final biletine de oldukça yakın olan temsilcimiz, bir sonraki tura adını yazdırması halinde toplam kazancınI da artıracak.

Bu skorla çeyrek final biletine de oldukça yakın olan temsilcimiz, bir sonraki tura adını yazdırması halinde toplam kazancınI da artıracak.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turundan başladığı Avrupa macerasında bugüne kadar çıktığı 13 karşılaşmadan 11 galibiyet çıkardı.

Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turundan başladığı Avrupa macerasında bugüne kadar çıktığı 13 karşılaşmadan 11 galibiyet çıkardı.
media.fenerbahce.org

Bu performansın ekonomik getirisine bakıldığında ise İsmail Kartal ve öğrencileri, kulübe şu ana kadar toplam 7 milyon 601 bin euro (yaklaşık 250 milyon TL) kazandırdı.

Bu performansın ekonomik getirisine bakıldığında ise İsmail Kartal ve öğrencileri, kulübe şu ana kadar toplam 7 milyon 601 bin euro (yaklaşık 250 milyon TL) kazandırdı.
media.fenerbahce.org

Temsilcimiz, 14 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak son 16 turu rövanş maçında hata yapmazsa kasasına 1 milyon euro daha koyacak.

Temsilcimiz, 14 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak son 16 turu rövanş maçında hata yapmazsa kasasına 1 milyon euro daha koyacak.
media.fenerbahce.org
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Fenerbahçe, yarı finale kalırsa 2 milyon euro daha alacak. Şampiyonlukta 5 milyon euro , 2. olursa 3 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe, yarı finale kalırsa 2 milyon euro daha alacak. Şampiyonlukta 5 milyon euro , 2. olursa 3 milyon euro kazanacak.
media.fenerbahce.org

İşte Fenerbahçe'nin bu Avrupa'dan elde ettiği gelir 👇

İşte Fenerbahçe'nin bu Avrupa'dan elde ettiği gelir 👇
media.fenerbahce.org

  • 2. ön eleme turu: 100 bin Euro

  • 3. ön eleme turu: 100 bin Euro

  • Play-off turu: 100 bin Euro

  • Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin Euro

  • Grupta 4 galibiyet: 2 milyon 132 bin Euro

  • Katsayı puanı: 979 bin Euro

  • Grup liderliği: 650 bin Euro

  • Son 16 turu katılım: 600 bin Euro

  • TOPLAM: 7 MİLYON 601 BİN EURO

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