Real Madrid Başkanı Florentino Perez Arda Güler Hakkındaki Kararını Ancelotti'ye Bildirdi

Real Madrid yönetimi, LaLiga'daki Celta Vigo karşılaşmasında eflatun-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Arda Güler için kararını verdi. Bir süredir 19 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Kaynak: Hürriyet