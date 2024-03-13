Real Madrid Başkanı Florentino Perez Arda Güler Hakkındaki Kararını Ancelotti'ye Bildirdi
Real Madrid Başkanı Florentino Perez Arda Güler Hakkındaki Kararını Ancelotti'ye Bildirdi
Real Madrid yönetimi, LaLiga'daki Celta Vigo karşılaşmasında eflatun-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Arda Güler için kararını verdi. Bir süredir 19 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
Kaynak: Hürriyet
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Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin fazla şans tanımaması nedeniyle takımda mutsuz olduğu söylenen Arda Güler, Celta Vigo maçında attığı golle kötü günleri geride bıraktı.
Genç futbolcu, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşarken takım arkadaşları ve teknik direktörü tarafından da adeta tebrik yağmuruna tutuldu.
Dünya basınında kendine geniş yer bulan milli yıldızın bu başarısının ardından takımdaki geleceği de iyice merak konusu oldu.
Geçtiğimiz günlerde Milan, Tottenham ve Bayer Leverkusen'in Arda'yı transfer etmek için İspanyol devin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtilmişti.
Ancak Real Madrid yönetimi, Hürriyet'in aktardığına göre, genç yeteneğin Real'de daha fazla süre alacağı ve gelişeceği düşüncesiyle takımda tutma kararı aldı.
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Arda Güler için 30 milyon euroluk bir yatırım yapan ve kalitesine her zaman inanan kulüp başkanı Florentino Pérez, milli yıldıza dair olan güvenini de Carlo Ancelotti'ye iletti.
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