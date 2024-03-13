Fenerbahçe'nin Eski Hocası Jorge Jesus Dünyanın En Uzun Galibiyet Serisine Sahip Teknik Direktörü Oldu
Fenerbahçe'nin Eski Hocası Jorge Jesus Dünyanın En Uzun Galibiyet Serisine Sahip Teknik Direktörü Oldu
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, 28 maçlık galibiyet serisiyle futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.
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Portekizli çalıştırıcı, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı.
Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 kazanan Al Hilal, turnuvada adını yarı finale yazdırdı ve Al Ain ile eşleşti.
Tüm kulvarlarda art arda 28. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki rekorun da yeni sahibi oldu.
Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.
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