Ali Koç Galatasaray Yönetimine Seslendi: "Özelde Süt Yutmuş Kuzu, Umumide Aslan Parçası"
Ali Koç Galatasaray Yönetimine Seslendi: "Özelde Süt Yutmuş Kuzu, Umumide Aslan Parçası"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulunurken söylediği sözlerle gündeme oturdu. Ali Koç Galatasaray yöneticileri için, ''Siz bizim önümüzde söyleyemeyeceğiniz şeyleri ortalıkta söylüyorsunuz. Zaten siz özelde süt yutmuş kuzu, umumide aslan parçası kesiliyorsunuz.' dedi.
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Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray hakkında sözleriyle gündeme gelen Ali Koç, sert ifadeler sarfettiği basın toplantısında konuşmaya devam ediyor.
"Fenerbahçe, bu ülkede FETÖ ile ilgili en son çamur atabileceğiniz kurumların başında gelir. Fenerbahçe'ye bu suçlamayı yapacak son kurum da sizsiniz; Galatasaraylılar..." diyen Ali Koç, sarı-kırmızılı yöneticiler için sert konuştu.
Ali Koç: "Siz bizim önümüzde söyleyemeyeceğiniz şeyleri ortalıkta söylüyorsunuz. Zaten siz özelde süt yutmuş kuzu, umumide aslan parçası kesiliyorsunuz." dedi.
O anlar ekranlara böyle yansıdı👇
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