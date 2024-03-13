Ali Koç Galatasaray Yönetimine Seslendi: "Özelde Süt Yutmuş Kuzu, Umumide Aslan Parçası"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulunurken söylediği sözlerle gündeme oturdu. Ali Koç Galatasaray yöneticileri için, ''Siz bizim önümüzde söyleyemeyeceğiniz şeyleri ortalıkta söylüyorsunuz. Zaten siz özelde süt yutmuş kuzu, umumide aslan parçası kesiliyorsunuz.' dedi.