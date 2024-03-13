Michael Schumacher'in İstanbul'da Taksiciyle Unutulmaz Anısı: "Sadece Sağa ya da Sola Gitmemi Söyle"
Michael Schumacher'in İstanbul'da Taksiciyle Unutulmaz Anısı: "Sadece Sağa ya da Sola Gitmemi Söyle"
Formula 1'in unutulmaz pilotu Michael Schumacher, İstanbul'a ilk kez geldiği günde taksiciden arabayı sürmek için izin istediği anısı yüzünüzü gülümsetecek. İlk kez İstanbul'a ayak basan ve gece taksi şoförünün şaşkın gözlerle arabayı kullanan Michael Schumacher'in İstanbul anısıyla karşınızdayız.
Kaynak: Story Box
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ferhat Albayrak, Michael Schumacher'in ilk kez geldiği Türkiye'de taksiye bindiği ve taksiciden arabayı kullanmak istediği anları anlattı.
Michael Schumacher, şoföre yan koltuğa geçmesini isteyip ilk kez geldiği İstanbul'da gece saat 2 sularında hızlı bir şekilde otomobili sürmüş.
Taksiciye "Bana sadece sağa ya da sola gitmemi söyle" diyen Schumacher, Sabiha Gökçen ile Taksim arasını 19 dakikada katetmiş.
Michael Schumacher'in İstanbul'daki anısını birlikte dinleyelim👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda